Reynir Bergmann Reynisson, athafnamaður og snappari, og Sólveig Ýr Sigurjónsdóttir Saithong, naglafræðingur og hárgreiðslukona, giftu sig á föstudaginn í rauðum Liverpool-treyjum.
Reynir greindi frá tíðindunum samdægurs með Instagram-færslu og skrifaði við hana: „Giftur maður 🤵👰♂️ 10.04.2026“
„Þar sem við sögðum engum frá þessu[,] no worries þið fáið boð í rosalegt garðpartý í sumar þar sem öllu verður til tjaldað,“ skrifaði hann jafnframt í færslunni.
Reynir og Sólveig hafa verið saman síðan 2010, trúlofuðu sig í byrjun árs 2019 og eiga þrjár dætur saman. Þau hafa rekið saman fyrirtækin Vefjuna, Park and Fly og nú Premier Trips.
Hjónin eru miklir aðdáendur Liverpool og voru við athöfnina, sem virðist hafa farið fram hjá sýslumanni, bæði klædd í rauðar síðerma treyjur liðsins frá tímabilinu í ár.
Dætur þeirra þrjár voru sömuleiðis klæddar í treyjur liðsins við athöfnina. Þær voru allar í stutterma varatreyjum liðsins frá 2022/23-tímabilinu, sem er hvít með bláu og fjólubláu munstri, og í hvítum buxum með.
Það er skammt stórra högga á milli hjá Reyni því sex dögum fyrir brúðkaupið útskrifaðist hann af námskeiði hjá auglýsingastofunni Sahara sem sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu.
Síðustu mánuðir hafa þó ekki verið áfallalausir. Í ágúst á síðasta ári lenti Reynir í hjartastoppi eftir mikla steranotkun. Margar endurlífgunartilraunir þurfti til að vekja Reyni aftur til lífsins og var honum síðan haldið sofandi í öndunarvél í fimm daga eftir áfallið.
Við tóku erfiðar vikur á spítalanum þar sem Reynir glímdi við miklar ranghugmyndir og reyndi tvívegis að flýja af spítalanum. Hann komst þó til sjálfs síns en var marga mánuði að jafna sig á líkama og sál eftir þetta mikla áfall.
Hann hefur gegnum árin verið opinskár á samfélagsmiðlum með glímu sína við fíkn, ræddi kókaínneyslu sína í viðtali við Sölva Tryggvason árið 2024 og steranotkunina á Vísi.
Athafnamaðurinn Reynir Bergmann Reynisson segir steranotkun ástæðuna fyrir því að hann fékk hjartastopp í lok síðasta mánaðar. Til að geta lyft þyngri lóðum hafi hann notað sex ólíkar tegundir stera og skjaldkirtilshormónið T3.
Reynir Bergmann athafnamaður segist hafa fundið innri frið á síðustu árum eftir að hafa í áraraðir glímt við fíkn og fallið aftur og aftur. Reynir er gestur í hlaðvarpi Sölva Tryggvasonar og segir þar kókaín hafa ítrekað tekið sig til helvítis og rústað lífi sínu. Hann sé þakklátur í dag að hafa fundið frelsi.