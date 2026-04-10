Birgitta Rán Friðfinnsdóttir, bæjarfulltrúi í Grindavík, segir Grindavíkurbæ og Grindvíkingum betur borgið án aðkomu ríkisstjórnarinnar. Ráðherrarnir Kristrún Frostadóttir og Inga Sæland hafi lofað að snúa ekki baki við þeim en ekki efnt þau loforð.
Þetta er meðal þess sem Birgitta skrifar í færslu sem hún birti á Facebook í kjölfar blaðamannafunds sem haldinn var í dag. Á fundinum kynnti Árni Þór Sigurðsson, formaður Grindavíkurnefndar, skýrslu nefndarinnar með helstu tillögum og ábendingum um framtíð samfélagsins í Grindavík.
Meðal tillagna nefndarinnar var að barnafjölkskyldur flyttu ekki aftur til bæjarins á meðan óvissa vari enn í bænum.
Ekki er mælt með því að hefja skólahald á ný í Grindavík og sú tillaga sé lögð fram með hagsmuni barnanna í huga.
Skólahald hefur legið niðri í bænum frá stóru rýmingunni í nóvember 2023.
„Já elsku fólk, það er fyrir öllu að „farsæld barnanna sé í fyrirrúmi“ eins og Árni Þór fer inn á í þessari grein,“ segir Birgitta og vitnar þar í frétt Víkurfrétta að loknum blaðamannafundi Grindavíkurnefndarinnar í dag.
Hún segir í færslunni að „það hafi nú ekki farið mikið fyrir því þegar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur féll frá öllum stuðningi við börn og fjölskyldur þeirra í lok síðasta árs“.
Birgitta áfellist jafnframt starfsmenn Grindavíkurnefndar fyrir að hafa ekki skorist í leikinn þegar ákvörðunin hafi verið tekin.
„Ég get ekki með nokkru móti komið því í orð hversu sárlega misboðið mér er. Mér líður hreinlega eins og í hryllingsmynd,“ segir Birgitta. Hún rifjar upp þegar bæjarstjórninni var boðið til fundar við ríkisstjórnina á Hótel Keflavík.
„Kristrún og Inga Sæland töngluðust á því og lofuðu að snúa ekki við okkur bakinu. Það loforð stóð nú ekki lengi,“ segir hún um atburði fundarins.
Birgitta segir að ekki sé bæði haldið og sleppt, „í guðanna bænum óheiðarlegu konur, sleppið af okkur klónum,“ segir hún.