Leikarinn Davíð Þór Katrínarson hefur um árabil reynt að hafa uppi á gambískum föður sínum og föðurfjölskyldu. Frænka Davíðs frá Gambíu varð fyrri til að hafa samband og þau hittust í fyrsta sinn í Leifstöð í gær. Hún verður meðal gesta á sýningunni Gæðablóð í kvöld þar sem Davíð segir meðal annars frá þessari leit sinni.
Sýningin Gæðablóð í leikstjórn Þóru Karítasar Árnadóttur var frumsýnd á stóra sviði Þjóðleikhússins 12. mars síðastliðinn. Davíð Þór, Unnsteinn Manuel Stefánsson og Jónmundur Grétarsson sviðsetja þar atvik úr eigin lífi sem afhjúpa samfélagið á óvæntan hátt.
Davíð segir í einu atriðinu frá tilraunum sínum til að hafa uppi á gambískum föður sínum sem móðir hans kynntist í Osló. Áður en hann komst almennilega á sporið varð frænka hans, Fatou Juka Darboe, fyrri til og hafði samband við hann í gegnum Instagram. Þau hafa síðan orðið náin og kom hún loksins til landsins í gær.
Blaðamaður ræddi við Davíð um þessa óvæntu frænku sem hafði samband, föðurfjölskylduna í Gambíu og heimildarmynd sem hann vinnur að um heimsókn til Gambíu.
„Ég hef vitað af honum en aldrei vitað hvernig ég ætti að komast í samband við hann og aldrei haft samband við föðurfjölskylduna að neinu leyti,“ segir Davíð Þór um gambískan föður sinn.
„Þangað til að Juka sendi mér skilaboð á Instagram: „Hey, ég er frænka þín í Gambíu“. Upp frá því kemst ég í samband við föðurfjölskylduna. Það eru fimm ár síðan, eiginlega upp á dag í apríl 2021, sem hún hefur samband og út frá því sprettur sýningin,“ segir Davíð um frænkuna og áhrif hennar á sýninguna Gæðablóð.
„Við verðum ótrúlega góðir vinir mjög hratt. Hún er náttúrulega ein af hundrað frændsystkinunum, þetta er svo stór fjölskylda þarna úti. En hún er sú eina sem ég á svona djúpt samband við,“ segir hann.
„Við kynntumst svo vel og svo var tilhugsunin um að kynnast hundrað öðrum á sama hátt svolítið yfirþyrmandi.“
Davíð hefur ekki komist til að heimsækja fjölskylduna í Gambíu en Juka tilkynnti honum í mars að hún væri á leiðinni til Íslands.
„Hún hefur lengi talað um að koma og sagði mér í mars að hún væri að koma í apríl. Þannig ég fór af stað að undirbúa komuna,“ segir Davíð um Juku sem kom svo til landsins í gær þar sem þau hittust í fyrsta skiptið í persónu í Leifsstöð.
Juka er mikil baráttukona fyrir réttindum kvenna í Gambíu og hefur hrist upp í umræðunni í heimalandi sínu. Gegnum samtöl þeirra hefur Davíð fengið að heyra um föðurfjölskylduna sína og komst að því að amma hans hefði fengist við tónlist, rétt eins og hann sjálfur.
„Það er óhætt að segja að hún sé á milli tannanna á fólki í Gambíu, hún er með mjög framúrstefnulegar hugmyndir um hluverk kvenna. Samfélagið í Gambíu er að miklu leyti eftir á í þeim málum,“ segir Davíð.
Juka er verkfræðimenntuð og rekur þrívíddarprentunarfyrirtæki í Gambíu sem var atkvæðimikið í baráttunni við Covid í heimsfaraldrinum með þróun heilbrigðis- og sóttvarnartækja.
„Hún er gríðarlega vel menntuð og hefur fengið mörg tækifæri í Gambíu, miklu meira en meðalmanneskjan og nýtt það til að vekja athygli á réttindum kvenna,“ segir Davíð um Juku.
„Ég er sannfærður um að hún verði forseti Gambíu einn daginn.“
Juka á afmæli í dag og verður meðal gesta á Gæðablóðum í kvöld en sýningin í kvöld er ein af tveimur textuðum sýningum verksins. Þjóðleikhúsið hefur í ár boðið upp á textun á ensku og íslensku á sýningum valinna verka. Uppselt er á sýninguna í kvöld en enn eru laus sæti á miðvikudaginn, 15. apríl, í næstu viku.
Davíð hefur sjálfur ekki komist til Gambíu en er um þessar mundir að vinna að heimildarmynd sem tengist leitinni að föðurfjölskyldunni.
„Ég fór af stað með tveimur félögum að gera heimildarmynd um þetta allt saman og stefnum á að fara til Gambíu í tökur og kynnast föðurfjölskyldunni - draumurinn er að fara í janúar. Við ætluðum að fara fyrr en svo eignaðist ég tvö börn, lífið gerðist og ég hef ekki komist,“ segir Davíð.
Hversu marga höfunda þarf til að búa til 60 mínútna sýningu á stóra sviði Þjóðleikhússins? Það var spurningin sem leitaði á mig að lokinni frumsýningu á leikverkinu Gæðablóði.
Leikritið Gæðablóð var frumsýnt fimmtudaginn 12. mars á stóra sviði Þjóðleikhússins. Fjöldi góðra gesta úr leikhússenunni, menningarbransanum og öðrum geirum mætti til að sjá þá Unnstein Manúel Stefánsson, Jónmund Grétarsson og Davíð Þór Katrínarson stíga á svið.