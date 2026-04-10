Fjölmargir hafa eflaust orðið varir við aukið sírenuvæl undanfarna daga. Það á sér þó mjög hversdagslegar skýringar en yfir standa æfingar í forgangsakstri hjá lögreglunemum. Sjái fólk lögreglubíla á fleygiferð um borgina sé því ekki ólíklegt að þeir séu á æfingu frekar en á leið í útkall.
Þetta segir Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson, upplýsingafulltrúi Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu Vísis.
„Þetta eru nemar sem eru að æfa forgangsakstur en æfingarnar standa yfir í nokkra daga og þá er von á meiri umferð bíla með ljós og sírenur,“ segir Gunnar.
Æfingarnar séu á vegum Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar sem heyrir undir ríkislögreglustjóra. Á vef þeirra kemur fram að lokað hafi verið fyrir umsóknir þann 26. mars síðastliðinn.
Stig forgangsaksturs eru þrjú en stig þrjú á við um akstur í útkalli sem þykir ekki áríðandi. Þá er hvorki keyrt yfir á rauðu ljósi né yfir hámarkshraða. Hin stigin, tvö og eitt, eiga svo við ef um útköll vegna alvarlegra slysa, svo sem bílslys þar sem fólk slasast illa eða slíkt, er að ræða.
Í slíkum útköllum er kveikt á ljósum og sírenum og lögreglumönnum er heimilt að keyra yfir á rauðum ljósum og yfir hámarkshraða. Nemar æfa stigin þrjú ásamt kennara sem sýnir þeim hvernig skal keyra áður en þeir fá svo að spreyta sig.
Nám í lögreglufræðum er kennt í Háskólanum á Akureyri en það er algengt að nemendur stundi námið í fjarnámi. Alls tekur námið tvö ár en opið er fyrir umsóknir fyrir verðandi lögreglumenn á hverju vori.