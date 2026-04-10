Mikilvægt að tala saman, líka karlar Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 10. apríl 2026 14:22 Börkur Reykjalín Ingvarsson heldur í sjötta skipti utan um Píeta- hlaupið sem fer fram á morgun. Hann hvetur fólk til að hreyfa sig en ekki síður til að tala saman, sérstaklega þegar því líður illa. Hann er hér lengst til hægri í Píeta-hlaupinu á síðasta ári. Vísir Hið árlega hlaup til styrktar Píeta samtökunum fer fram í fjórum landshlutum á morgun og hafa staðirnir aldrei verið fleiri. Talsmaður hlaupsins segir hátt í þúsund manns hafa sýnt því áhuga enda um að ræða málefni sem snertir marga. Markmiðið í ár sé að vekja athygli á mikilvægi samræðu og hreyfingar fyrir andlega heilsu. Píeta-hlaupið hefst kl. níu í fyrramálið við Vífilstaðavatn í Garðabæ, við íþróttamiðstöðina á Hólmavík, við Dalvíkurkirkju og söluskálann Loppu á Fáskrúðsfirði. Hlaupið verður til kl. 13. Börkur Reykjalín Brynjarsson stofnandi og talsmaður hlaupsins segist finna mikinn áhuga fyrir því í ár. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. „Við erum að halda hlaupið í sjötta skiptið og höfum verið að fá frábærar viðtökur. Yfir níu hundruð manns eru t.d. búnir að sýna hlaupinu áhuga á Facebook. Við erum ekki með fasta skráningu því það er ekki skylda að kaupa miða. Hlaupið snýst aðallega um að vekja athygli á Píeta samtökunum og hvað þau standa fyrir,“ segir Börkur. Mikilvægt að tala saman, líka karlar Börkur segir markmið hlaupsins í ár eins og áður að vekja athygli á mikilvægi hreyfingar fyrir andlega heilsu en líka mikilvægi þess að opna sig um eigin líðan. „Við þurfum að tala meira saman, sérstaklega karlmenn því samkvæmt alþjóðlegri tölfræði eru um sjötíu prósent sjálfsvíga framin af körlum. Karlar þurfa að opna sig betur um líðan sína og tala meira saman. Þá er líka mikilvægt að nota hreyfinguna sem er besta geðlyfið,“ segir Börkur. Frá Píeta-hlaupinu á síðasta ári. Vísir Sá ljósið eftir símtal við Píeta Börkur segir að um þrjú hundruð manns hafi hringt í ráðgjafa Píeta á síðasta ári en samtökin sinna forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða og styðja við aðstandendur. Þar á meðal hann sjálfur í fyrsta skipti en hann hefur eins og áður hefur kom fram starfað við hlaupið síðustu ár. „Mér leið afar illa um tíma, þetta lýsti sér sem algjöru svartnætti og átti erfitt með að greina hvað ég gæti gert næst. Ég fann fyrir tilgangsleysi og lítilli þörf fyrir að vera til staðar. Þegar ég loks hringdi í ráðgjafa Píeta þá guggnaði ég í fyrsta skipti. Það var hins vegar hringt til baka eftir hálfa mínútu og þá fékk ég gott og hvetjandi símtal sem gaf mér von. Ég skildi að þetta fjallaði ekki bara um mig heldur alla fjölskylduna,“ segir Börkur. Símtalið hafi verið afar mikilvægt á þessum tímapunkti. Börkur segir að upp frá þessu hafi allt verið á leiðinni í rétta átt. „Það skiptir gríðarlega miklu máli að finna og fá skilning frá annarri manneskju þegar maður er langt niðri. Það er líka mikilvægt að finna að það er til fólk sem er tilbúið til að hlusta á þig án þess að dæma. Það losar um ræða við aðra um líðan sína og hjálpar manni að skilja sjálfan sig. Þá heyrirðu líka í sjálfum þér. Það hjálpar manni líka til að finna hvaða leið á að feta í átt að betri líðan, því yfirleitt er maður sérfræðingur í sjálfum sér, þegar öllu er á botninn hvolft,“ segir Börkur. Börkur hvetur fólk til að hreyfa sig á morgun, „Mig langar að hvetja alla til að hlaupa með okkur. Ef þú ert í nágrenni við staðina þar sem hlaupin fara fram endilega láttu sjá þig. Ef það er ekki hlaup nálægt þér á morgun staddu þá upp og labbaðu hring. Hreyfingin bætir og kætir,“ segir Börkur að lokum. 