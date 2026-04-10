„Að mínu mati lýsir þessi dómur ekki réttlæti" Árni Sæberg skrifar 10. apríl 2026 10:36 Aníta Rut í Héraðsdómi Reykjaness. Vísir/Anton Brink Aníta Rut Harðardóttir lögreglumaður, sem var á dögunum dæmd fyrir ólögmætar uppflettingar í LÖKE, telur dóminn ekki réttlátan. „Hvaða réttlæti er í því að handrukkarar og fíkniefnasalar geti ógnað lífi og limum einstæðings í viðkvæmri stöðu með ungt barn á framfæri?" spyr hún. Vísir fjallaði í morgun um dóm yfir Anítu Rut, sem var sektuð um hundrað þúsund krónur vegna uppflettinganna ólögmætu. Hafi verið að ná tökum á lífinu þegar gamlir draugar bönkuðu upp á Í dóminum kemur fram að Aníta Rut hafi flett upp í LÖKE til að freysta þess að komast í samband við mann sem hafði stofnað kröfu í heimabanka vandamanns hennar vegna meintrar gamallar fíkniefnaskuldar. Aníta Rut hefur nú tjáð sig opinberlega um málið í fyrsta skiptið en það gerir hún í færslu á Facebook. „Það skal tekið fram að umræddur ættingi er fíkill í bata og búinn að vera edrú í 6 ár, búinn að mennta sig og eignast barn, loksins að ná tökum á lífinu þegar að gamlir draugar banka upp á," segir hún. Þorði ekki að leggja fram formlega kæru Aníta Rut segir að frétt Vísis sé rétt en hún vilji koma því á framfæri að hún hafi verið í vinnu og til hennar hafi leitað ættingi í miklu uppnámi, ekki einungis vegna þess að honum hefði borist rukkun inn á heimabanka sinn vegna meintrar fíkniefnaskuldar heldur hafi honum einnig verið hótað líkamsmeiðingum, eins og fram komi í dóminum. „Umræddur ættingi var það óttasleginn um líf sitt og barns síns að hann þorði ekki að leggja fram formlega kæru vegna afleiðinga sem það myndi mögulega hafa. Ég vil taka það fram að ég sjálf skráði málið í LÖKE eins og venja er þegar maður fær mál inn á sitt borð vegna þess að ég hafði ekkert að fela enda fletti ég engu öðru upp nema því sem þessu máli tengdist. Það sem ég gerði, ég vann vinnuna, gætti meðalhófs sem leiddi til þess að skuldin var fjarlægð og umræddur ættingi var látinn í friði."