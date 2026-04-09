Segist ekki hafa fengið boð um hærra starfshlutfall Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. apríl 2026 11:33 Ragnar Freyr Ingvarsson segir í færslu á Facebook að verið sé að fara með fleipur. Vísir/Vilhelm Ragnar Freyr Ingvarsson, læknir sem var sagt upp störfum á Landspítalanum í gær, segir það ekki rétt að honum hafi verið boðað hærra starfshlutfall. Farið sé með fleipur. Ragnar Freyr greindi frá því á Facebook í gær að honum hefði verið sagt upp störfum á Landspítalanum. Hann var í nokkurra mánaða launalausu leyfi en starfaði annars í þrjátíu prósenta starfshlutfalli. Uppsögnin vakti mikla athygli enda hefur verið fjallað mikið um læknaskort á spítalanum. Í morgun var rætt við Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans, sem sá um uppsögnina. Þar sagði hann að best væri ef fólk væri í hærra starfshlutfalli og væri Ragnari velkomið að halda áfram að starfa á spítalanum tæki hann við áttatíu til hundrað prósenta starfi. Rafn sagðist vonast til að hægt verði að funda í dag en þegar sé búið að nefna við hann möguleikann á hærra starfshlutfalli. Í færslu á Facebook segir Ragnar Freyr hins vegar að verið sé að fara með fleipur. „Landspítali hefur ekki verið í sambandi við mig varðandi aukið starfshlutfall. Enginn fundur hefur verið boðaður í dag," skrifar hann í færslu. „Í samtali mínu við Rafn í gær var mér ekki boðin aukning á starfshlutfalli heldur skýrt greint frá því að starf mitt væri lagt niður og mér því sagt upp."