Ógnarhröð þróun geti líka nýst til góðs

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Magni R. Sigurðsson segir netöryggissveitina fylgjast vel með stöðu mála. Vísir/Vilhelm

Íslensk netkerfi eru vel í stakk búin til að takast á við ógnarhraðar breytingar á gervigreind að sögn forsvarsmanns íslensku netöryggissveitarinnar CERT-IS sem segir góðu fréttirnar þær að hún nýtist einnig til góðra verka.

Greint var frá því í hádegisfréttum í gær að nýjasta gervigreindarlíkan bandaríska tæknirisans Anthropic væri umtalsvert öflugra en núverandi tækni og með því hafa fundist yfir þúsund öryggisbrestir og veikleikar í þekktum hugbúnaðarstýrikerfum og vöfrum.  Dósent í tölvunarfræði sagði tímaspursmál hvenær tæknin endar í röngum höndum. 

Líkanið sem ber nafnið Claude Mythos verður ekki gert aðgengilegt almenningi þar sem forsvarsmenn Anthropic telja að afleiðingar þess gætu orðið geigvænlegar. Magni R. Sigurðsson forstöðumaður íslensku netöryggissveitarinnar CERT-IS segir fréttirnar í raun bæði góðar og slæmar.

„Og þetta er svo sem ekkert eitthvað sem við erum að sjá nýtt, gervigreindin hefur verið nýtt áður til að finna öryggisveikleika en þarna ertu kominn upp á annað stig með þessari útgáfu í rauninni.“

Forsvarsmenn Anthropic hafa sagt að tækninni verði deilt með fjörutíu tæknirisum til að þeir geti tryggt hugbúnað sinn fyrir mögulegum tölvuárásum. Magni segir það góðar fréttir. Íslendingar séu vel í stakk búnir til að takast á við netógnir jafnvel þó tæknin sé að breytast á ógnarhraða.

„Að vissu leyti er þetta bara jákvæð þróun, öryggisveikleikar munu finnast mun hraðar núna og finnast í eldri kerfum sem hafa kannski verið með öryggisholur í mörg ár en ekki fundist áður fyrr.“

Þannig segir Magni að mestu máli skipti að vera á tánum þegar kemur að netöryggi og segir hann netöryggissveitina hafa fylgst af athygli með miklum breytingum á tækninni undanfarin ár, en þar nýtist gervigreind vel.

„Það er mikill hraði í þessu og maður sér bara breytingu liggur við á milli vikna hver hraðinn er en við að sjálfsögðu verðum þá að vera á tánum og nýta okkur gervigreindina á þó ábyrgan hátt og reyna að vera skrefinu undan ógnaraðilunum.“

