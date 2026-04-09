Krían komin um tveimur vikum á undan á­ætlun

Lovísa Arnardóttir skrifar
Eyjólfur Vilbergsson fuglaáhugamaður sá þessa kríu í Grindavík í gær. Þar sá hann nokkrar kríur á ferð. Eyjólfur Vilbergsson

Krían er komin til landsins um tveimur vikum á undan áætlun. Fuglafræðingur segir líklega um met að ræða. Kríur hafa sést bæði við Stokkseyri og Grindavík.

„Ég sá fyrst eina úti við kirkjugarðinn við fjöruna og svo aðra við höfnina. Þær hafa ekki sést svona snemma en þetta er óvenju snemmt, það kom öllum á óvart,“ segir Eyjólfur Vilbergsson fuglaáhugamaður sem sá kríur í Grindavík í gær.

Hann segist hafa sent myndirnar sínar á fuglafræðinga til að staðfesta að um hafi verið að ræða kríu og hafi fengið staðfestingu á því. Hann segist hafa verið verulega hissa að sjá kríurnar því yfirleitt séu þær ekki svo snemma á ferð.

Jóhann Óli Hilmarsson, ljósmyndari og fuglafræðingur, segist hafa staðfest að um kríu hafi verið að ræða á mynd Eyjólfs í gær og hafi svo sjálfur farið út til að kanna málið. Þá hafi hann séð kríur bæði við Eyrarbakka og Stokkseyri þar sem hann býr.

„Þær hafa aldrei komið svona snemma áður, held ég,“ segir hann og að hann hafi venjulega séð þær í kringum þann 19. apríl. Þær séu því um tíu dögum á undan áætlun.

„Þetta er met.“

Hann telur líklegast að það tengist lægðagangi sem hafi verið undanfarið. Kríurnar dvelji í Suður-ís hafi á veturna og komi upp með austurströnd Suður-Ameríku og Norður-Ameríku og lægðirnar undanfarið hafi komið frá Norður-Ameríku.

„Þær hafa bara stokkið inn í lægðirnar og látið bera sig hingað,“ segir hann og að í annars konar vindátt hafi feðrin verið lengri og þær þá að koma til landsins í kringum mánaðarmótin apríl/maí. Hann segir þessar veðurfarsbreytingar tengjast loftsbreytingum og þetta hafi haft áhrif á fleiri fugla. Heiðargæsin sé farin að koma um þremur vikum fyrr en fyrir um 30 árum.

„Lóan er að koma fyrr og þetta er allt að færast til,“ segir Jóhann Óli

Sá nokkrar við Stokkseyri og Eyrarbakka

Hann segir fyrri komu fuglanna ekkert endilega áhyggjuefni ef veðurfarið er fínt en loftslagsbreytingarnar séu það. Það hafi samt sem áður gerst að fuglar hafi drepist þegar það hafi komið hret í maí og júní.

Hann segir þessa óvæntu snemmkomu kríunnar hafa komið sér verulega óvart og hann hafi farið rakleiðis út til að kanna aðstæður.

„Ég sá líka nokkrar við Stokkseyri og Eyrarbakka og staðfesti hjá Eyjólfi sem sá þessa fyrstu. Það voru allir hissa að sjá þetta. Þetta er magnað,“ segir hann að lokum.

