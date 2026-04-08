Oddvitar þeirra flokka sem bjóða fram í Mosfellsbæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar tókust á í fyrsta kosningapallborði fréttastofu Sýnar, Vísis og Bylgjunnar áðan. Þeir eru allir karlar sem má heita nýtt í sveitarstjórnarmálum á Íslandi.
Oddvitarnir eru sex: Hilmar Gunnarsson hjá Sjálfstæðisflokki, Gylfi Þór Þorsteinsson hjá Viðreisn, Ólafur Ingi Óskarsson hjá Samfylkingu, Árni Jónsson hjá Vinum Mosfellsbæjar, Sævar Birgisson hjá Framsókn og Sveinn Óskar Sigurðsson hjá Miðflokki.
Það vekur athygli, eftir kvennabyltingu sem hefur verið yfirstandandi undanfarin ár, að einungis karlar leiða lista í Mosfellsbæ. Þeir gantast með það á kaffistofunni fyrir útsendingu að karlabyltingin sé hafin en eru reyndar fljótir að draga í land með þær yfirlýsingar og segjast ekki hafa haft neitt með það að gera að konur séu ekki í oddinum núna, þær hafi stigið frá algerlega sjálfviljugar. „Og skila afar fínu búi,“ segir Ólafur Ingi Samfylkingu með miklum sannfæringarkrafti.
Þetta er algjör umsnúningur því sannkallað kvennaríki var í Mosfellsbæ eftir síðustu kosningar. Halla Karen Kristjánsdóttir, oddviti Framsóknar í Mosfellsbæ, Lovísa Jónsdóttir, oddviti Viðreisnar, og Anna Sigríður Guðnadóttir, oddviti Samfylkingarinnar, mynduðu meirihluta en Framsóknarflokkurinn vann stórsigur í síðustu kosningum. Samtals eru flokkarnir þrír með sex fulltrúa meirihluta í bæjarstjórn sem er skipuð ellefu bæjarfulltrúum. Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn höfðu undanfarin ár farið með völdin í bænum en eftir síðustu kosningar varð breyting á.
Margrét Helga Erlingsdóttir fréttakona stýrði umræðunum af myndugleik en henni gekk reyndar nokkuð illa að draga fram einhver veruleg ágreiningsefni, enda sögðu frambjóðendur að þeir væru sammála um 95 prósent þeirra mála sem uppi eru. Þetta sé einungis spurning um hvernig forgangsröðin er. Allir eru þeir ánægðir með Mosfellsbæ sem þeir telja, hver um sig, afbragð annarra sveitarfélaga. Reyndar kom upp sú hugmynd hvort þeir væru ekki bara til í að vera allir saman í meirihluta.
Sveinn Óskar hjá Miðflokki lagði áherslu á ábyrgð í fjármálum. Mosfellsbær sæi nú fram á mikinn vöxt og hann hafi verið að senda inn fyrirspurn um biðraðir á leikskóla, sem allir voru reyndar sammála um að leikskólamál væru í mjög góðum málum, enda hefði Mosfellsbær lagt áherslu á að bærinn væri barnvænn.
Gylfi Þór hjá Viðreisn skaut því inn í að það væru engir biðlistar, hann gæti svarað þessu strax en Sveinn Óskar taldi nú vert að fá þetta með formlegum hætti.
Hilmar, Sjálfstæðisflokki, benti á að það hefði tekið sinn tíma að ná tólf mánaða börnum inn og mikilvægt væri að ekki þyrfti að keyra börn milli hverfa, hvað þá bæjarfélaga.
„Við erum með níu leikskóla í Mosó, ég var síðast með barn í leikskóla í fyrra,“ sagði Hilmar og segir að það hafi verið mikil viðbrigði þegar drengurinn byrjaði í sex ára bekk. Það hafi verið þjónustuskerðing þegar þurfti að sækja hann klukkan tvö á föstudögum.
„Þá var þetta á við góða bíósýningu þegar ömmur og afar og au pair voru að sækja börnin. Ég sakna þess ekki að vera á hurðarhúninum klukkan tvö.“
Árni hjá Vinum Mosfellsbæjar sagði nauðsynlegt að fá betri greiningu á stöðunni, hvernig til að myndamættii efli fræðslu fyrir ófaglært starfsfólk? „Það myndi hjálpa ef við vissum staðreyndir málsins áður en farið er af stað? Hvernig nálgumst við skráningu?“
Ólafur Ingi hjá Samfylkingunni sagði að það væri valkvætt hvort menn sæki börnin klukkan tvö. Þeir sem nýta það ekki fá ekki afslátt á gjöldum. „Við erum með ódýrustuleikskólagjöldd á landinu.Þettaa módel hefur gengið rosalega vel. Það má alltaf gera betur.“
Ólafur Ingi sagði Mósómódelið hafa gengið rosalega vel, þetta væri samstarfsverkefni foreldra og leikskóla. Það hafi verið freisting að fara sömu leið ogönnurm sveitarfélög en það hafi verið slegið hratt af borðinu enda farsæll meirihluti við völd.
Sævar Birgisson oddviti Framsóknar í Mosfellsb,æ tók undir þetta og bætti því við að gríðarlega öflugt starfsfólk væri í leikskólunum í Mosfellsbæ. Það hafi verið mannekla en hún hafi lagast. „Þá varð Mosó-módelið til sem tók tíma að innleiða. Það þurfti að gefa fólki tíma til að venjast þessu fyrirkomulagi en það hefur gengið mjög vel. Mosó er með lægstu leikskólagjöldin á landinu. Allir greiða eitthvað en í lágmarki.“
Fram kom í máli hans að sveitarfélagiðgreiddia 92 prósent leikskólagjald og, foreldrar um átta prósent.Þaðú væri forgangsröðun fjármuna.
Gylfi Þór sagði Mosfellsbæ barnvænt sveitarfélag. Aðgangur væri að sálfræðingi einu sinni í viku, aðstaða til sjálfsræktar… þetta væri sveitarfélag í fremstu röð þar líka. „Allir eru sammála um þetta sem hér standa. Ve hefur veriðl unnið að þessum málum á undanförnum árum.“
Mosfellsbær er sveitarfélag í mikilli uppbyggingu. Þar eru nú rúmlega 14 þúsund íbúar en það kann að breytast hratt með mikilli uppbyggingu sem til stendur að fara íí Blikastaðalandinu. Eitt sérkenni Mosfellsbæjar er nálægð við sveitina, hestar í túnum. Þetta er sveit í borg og hvernig mun takast að halda því jafnvægi?
Árni hjá Vinum Mosfellsbæjar vildi meina að þau væru gagnrýnin á þá þróun og líklega sá listi sem geldur helst varhug við því. Þau hafa áhyggjur af öðrum áfanganum, segja of þéttbyggtg í efri byggðum og þar sé að myndastinnviðaskuldd sem tengist skóla, leikskóla og sundlaug.
„Lágafellsskóli er orðinn fullur. Við höfum áhyggjur af þéttleikanum sem í stefnir,“ sagði Árni og segir alla potta vera orðna fulla.
Ólafur Ingi hjá Samfylkingu segir að í þessum efnum sé Mosfellsbær bundinn af samkomulagi umhöfuðborgarsvæðiðð. Athyglisvert megi heita en skipulagstillögur fóru í ferli og aðeins ein athugasemd hafi borist frá almennum borgara. „Þetta skipulag verður notað sem platform fyrir komandi skipulag.“
Sævar tók undir með Ólafi og sagði um afar metnaðarfullt skipulag að ræða og margir komið að málinu. Mosfellsbær hafi gengið mun lengra en lögboðið er. Blásið hafi verið til íbúafunda og kynningarfunda og langur listi yfir athugasemdir hafi verið skoðaður og tekið tillit til þeirra til að myndað með fjölgun bílastæða, lækkun húsa og svo samgönguhlutans.
Gylfi Þór tók einnig undir með Sævari félaga sínum í meirihlutanum og sagði að um væri að ræða afar metnaðarfullt og frumlegt skipulag sem til að mynda miðaðist við að fólk sæi þrjú tré hvar sem það stæði. „Við erum að brjóta nýtt land, þetta er nýjung, út frá náttúrunni sem er til staðar. Þetta er flott og mosfellsk nálgun.“
Þá var komið að fulltrúa Miðflokksins að halda ræðu um borgarlínun., Sveinn Óskar sagði hana stærsta lottómiðann og vafasamt væri að Mosfellsbæ tækist að halda sérkennum sínum. Hann sagði bæjaryfirvöld hafa kóað meðborgarlínuverkefnumu en þar væri djarft teflt því ef það félli um sjálft sig og ekki tækist að koma nýtingu almennings á henni upp væri allt í loft upp.
Sveinn Óskar sagði að það lægi einfaldlega ekki fyrir hvort nógu margar samgönguleiðir væru úr hverfin.ogg þetta væru dýrar eignir því bílastæðahúsin væru ofan í mýrinni. „Þetta er ekki fyrir fyrstu kaupendur. Arion banki væri á bak við verkefnið með hærri arðsemiskröfur en þekkjast vegna sleggju Samfylkingar. Við erum að byggja fyrir efnaða kaupendur sem hafa ráð á að borga yfir 100 milljónir fyrir eign.“
Sveinn Óskar sagði að Mosfellingar vildu ekki lenda í því sama og Hafnfirðingar semværuu búnir að leggja lagnir út í hraunið en svo vildi enginn byggja þar. „Ég fagna uppbyggingu á Bikastöðum, það er ekkert launungarmál, en það fer eftir því hvernig þetta er gert.“
Birtustig væri víða ekki gott vegna Úlfarsfells en stóra veðmálið væri borgarlínan. Ef ekki tækist að fá nýtinguna úr 3 prósentum upp í 8 þá væri borgarlínan fallin um sig sjálfa. Og þetta liggi ekki skýrt fyrir hjá almenningi. Með aukinni hagsæld vildi fólk nota einkabí en,almenningssamgöngurr aukist þegar þrengra er um. „Við erum að tala um líf venjulegs fólks og það er ekki að fara að nota borgarlínuna.“
Árni Jónsson hjá Vinum Mosfellsbæjar spurði hvort fyrir lægju upplýsingar um atvinnuþátttöku íbúa í Reykjavík? Hvort menn hefðu ekki áhyggjur af samgöngum?
Sævar hjá Framsókn varð til svara og sagði, að sjálfsögðu. „Lausnirnar sem eru á borðinu eru borgarlínan.“ Hann sagði framkvæmdir þegar hafnar. Þá mun Sundabrautin hafa gríðarleg áhrif. Fyrir liggi að ástandið sé ekki að fara að batna frá því sem nú er, þetta sé spurning um hvernig við getum viðhaldið þessu.
Ólafur Ingi hjá Samfylkingu sagði: „Við verðum að fá Sundabraut. Mosfellsbær getur rúmað allt að 50 þúsund manna byggð. Þetta er spurning um að fjölga valkostum.“ Óskar Ingi benti einnig á góða nýtingu hjóla- og göngustíga.
Margrét Helga söðlaði nú um og spurði um praktískari mál, hver afstaða oddvitanna væri til þess hvort þeir vildu verða bæjarstjórar. Árni hjá Vinum Mosfellsbæjar sagði „nei“ við þeirri spurningu. „Faglega ráðinn bæjarstjóra, þá er hægt að reka hann.“
Ólafur Ingi hjá Samfylkingu vakti athygli á því að Regína Ástvaldsdóttir, sem nú er á lista Samfylkingar í borginni, hafi hún hefur mótað þetta starf. „Þetta er ekki einfalt starf, sérhæft og þú þarft að hafa góða þekkingu á rekstri og stjórnsýslu og gott lag á að vinna með fólki.“
Hann taldi einsýnt að auglýsa ætti starfið og það sagði Sævar líka: „Ég vil fara þá leið að fyrsti valkostur væri að auglýsa og fá þá reynda manneskju sem gæti komið fullmótuð inn í starfið og sinnt því af mikilli alúð.“
Hilmar hjá Sjálfstæðisflokki sagðist hins vegar treysta sér vel í starfið en það þyrfti að bíða og sjá hvað kæmi upp úr kössunum. „Við sjáum hvað gerist í vor.“ Og Sveinn Óskar bætti því við að það sem mestu máli skipti væru málefnin, svo væri vert að huga að stólunum.
Gylfi Þór Viðreisn sótti reyndar um starfið þegar Regína var ráðin og hann vildi meina að það hefði verið farsælt. „Ég vil ráða gáfaðra fólk en ég er. Ég veit hvar mínir hæfileikar liggja.“ Gylfi Þór vill ráða verkstjóra til að sinna þessu starfi og hann ætlar sér ekki að sækja um.
Þá var kominn tími til að spyrja út í draumasamstarfsaðila. Enginn vildi útiloka neinn.
Ólafur Ingi hjá Samfylkingu sagðist hins vegar vera til í að vinna með þeim flokkum sem nú eru. Þar væru málin rædd og komist að niðurstöðu og það hefði gengið vel.
Sævar í Framsókn tók undir þetta og sagði samstarfið hafa gengið mjög vel og ef kosningar færu þannig yrði sá kostur eðlilega skoðaður. „Við í Framsókn í Mosó erum að fókusera á lýðheilsu og ábyrgan rekstur. Við yrðum að vera með flokk sem tengir við þessi málefni. Ég hef ekki séð málefnaskrána hjá flokkunum enn.+
Gylfi Þór sagði gott fólk í öllum þessum flokkum og málefnin væru lík. „Núverandi meirihluti hefur unnið vel saman. Það hefur gengið vel. Ef niðurstaðan verður svipuð og síðast tölum við vitaskuld við núverandi samstarfsflokka fyrst. „Þetta snýst um málefnin. Börnin skipta alla flokka máli. Ég er til í að vinna með öllum sem eru tilbúnir að vinna með okkur.“
Sveinn Óskar sagði það einfaldlega ábyrgðarleysi að hafna samstarfi við nokkurn aðila en þetta væri eðlileg spurning. Þeir væru 95 prósent sammála um mál en svo eru þessi atriði eins og borgarlína, byggðin og þéttingin, þar er áherslumunur. „En samstarf milli flokka hefur gengið mjög vel og ég segi, ég er til í að vinna með öllum.“
Hilmar hjá Sjálfstæðisflokki sagðist einfaldlega geta unnið með öllum, það væri hans styrkleiki.
Árni hjá Vinum Mosfellsbæjar sagði að hann vildi helst að allir myndu vinna saman og Margrét Helga spurði hvort það væri þá ekki möguleiki?
„Við erum sammála um ógeðslega margt, það kom fram á kaffistofunni áðan. Við eigum að endurspegla samfélagið, mér leiðist pínulítið þessi meirihluti og minnihluti en við förum í þetta saman.“
Miðað við hversu sammála oddvitarnir eru voru samræðurnar furðu fjörlegar. En þær má sjá í heild sinni hér ofar.