Innlent

Hættu­leg fram­þróun gervigreindarinnar, vopna­hlé og kosningapallborð

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu tólf.
Samkomulag um tveggja vikna vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran markar á engan hátt lausn á átökunum í Mið-Austurlöndum segir prófessor í sagnfræði. Það sé áhyggjuefni að Bandaríkjaforseti gangi fram líkt og götustrákur og beiti alvarlegum hótunum í því skyni að fá andstæðinga til þess að beygja sig undir sitt vald. Alþjóðasamskipti séu á nýrri braut.

Nýjasta gervigreindarlíkan tæknirisans Anthropic er umtalvert öflugra en núverandi tækni. Með hjálp líkansins hafa fundist yfir þúsund öryggisbrestir og veikleikar í þekktum stýrikerfum og vöfrum. Dósent í tölvunarfræði segir tímaspursmál hvenær slík tækni endar í röngum höndum sem gæti haft geigvænlegar afleiðingar í för með  sér.

Nýjustu kannanir benda til að það verði á brattann að sækja fyrir þá sem aðhyllast aðild að Evrópusambandinu ef niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu verður sú að halda áfram viðræðum. Þetta segir Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur sem segir þó ekki hægt að draga samhengi á milli þess að óánægja með ríkisstjórnina hafi aukist eftir að ESB-málið var sett á dagskrá.

Sveitarstjórnarkosningar nálgast óðum og fyrsta kosningapallborð fréttastofunnar er á dagskrá í dag, þar sem oddvitar framboða í Mosfellsbæ ætla að ríða á vaðið. Pallborðið og kosningaumfjöllun fréttastofu Sýnar verða til umfjöllunar í hádegisfréttum.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

