Engin vettlingatök hjá Röggu þegar Mummi sökk í jökulvatn Þórarinn Þórarinsson skrifar 8. apríl 2026 10:35 Ragnheiður var bókstaflega ekki með nein vettlingatök þegar hún náði að draga Mumma sinn upp úr jökulvatni og prílaði síðan upp á klettanibbu til þess að geta náð sambandi við Neyðarlínuna. Mynd/Aðsend „Maður gerir bara það sem maður þarf að gera þegar maður lendir í svona aðstæðum,“ segir Ragnheiður Samúelsdóttir, sem tókst með snörum handtökum að draga sinn reynda fjallamann, Kristmund Þórisson, á þurrt eftir að snjósleðar beggja höfnuðu í jökulvatni við Fúlukvísl um páskana. Ragga Sam, annáluð hestakona, var síður en svo af baki dottin þegar snjósleði hennar hvarf ofan í jökulvatn við Fúlukvísl lóðbeint á eftir manninum hennar, Mumma, sem þá þegar var sokkinn upp að öxlum.„Það þýðir ekkert að vera eitthvað að hugsa þegar maður sér manninn sinn ofan í einhverju jökulfljóti. Það er bara þannig,“ segir Ragnheiður sem prísar sig sæla eftir að ánægjuleg snjósleðaferð um páskana snerist upp í sannkallaða svaðilför í Kerlingafjöllum. „Við fórum þarna yfir Langjökul á föstudeginum og yfir Fúluhvísl þar sem Mummi valdi sérstaklega góðan stað til að fara yfir. Það var bara snjór yfir öllu og hvergi rof að sjá í honum þannig að við fórum alveg klakklaust þarna inn í Kerlingafjöll. Ragnheiður komst í hann krappann á Langjökli þegar hún lét gamlan snjósleðadraum rætast með sínum reynda fjallamanni.Mynd/Aðsend Við áttum þar góða helgi og vorum svo bara að keyra sleðana okkar nákvæmlega sömu leið, í blíðskaparveðri, til baka yfir Langjökul. Við Fúlukvísl undir Fögruhlíð brást síðan snjóloft undan Mumma og hann lenti ofan í jökulvatninu,“ segir Ragnheiður sem fylgdi í kjölfarið, án þess að sjá hvað hafði gerst, þannig að sleðinn hennar endaði einnig í vatninu. „Ég komst strax upp úr ánni en hann stóð á sleðanum sínum og var sokkinn upp að öxlum þegar minn sleði fór sömu leið. Ég náði að rífa mig úr hönskunum, eins og hann öskraði á mig að gera, svo ég næði almennilegu taki, og grípa í hann.“ Ragnheiður segir að fyrir einhverja guðslukku hafi þeim Mumma í sameiningu tekist að koma honum upp úr vatninu. Enn í sjokki Ragnheiður náði símsambandi við 112 með því að príla upp á klettanibbu og síðan hafi þau komið sér í skjól. „Neyðarlínan kom með mjög góðar leiðbeiningar og mér var sagt að leggjast hjá honum og reyna að hlýja honum þannig og berja hann til og hrista þannig að blóðið héldist á hreyfingu.“ Kristmundur Þórisson, Mummi, er á heimavelli uppi um jökla, fjöll og firnindi en fékk kuldalega áminningu um að þrátt fyrir það er íslensk náttúra ekki alltaf vinur manns.Mynd/Aðsend Ragnheiður leggur áherslu á að þau hafi ekki verið á neinu feigðarflani enda Kristmundur mjög vanur fjallamaður sem hefur um langt árabil yfirleitt verið fremstur í flokki í snjósleðaferðum með félögum sínum. „Mummi er þaulvanur fjalla- og sleðamaður og við vorum alveg meðvituð um að við þyrftum að fara gætilega og áttum okkar einskis ills von,“ segir Ragnheiður sem ætlaði ekki í neina háskaför. Hún hafi aðeins verið að láta gamlan draum um snjósleðaferð rætast og sé enn að vinna úr því ógnvekjandi augnabliki þegar hún sá Mumma ofan í vatninu. „Maður er enn þá í sjokki. Það er bara þannig.“ Ekkert óþarfa grobb Ragnheiður sagði frá svaðilförinni í Kerlingafjöllum og birti myndir frá björgun þeirra Mumma á Facebook. Þó síður en svo til þess að stæra sig af viðbragðsflýti sínum á ögurstundu heldur fyrst og fremst til þess að þakka öllum þeim sem stukku í snatri þeim til aðstoðar. Þetta var ekki alveg áfangastaðurinn sem Ragnhildur og Mummi sáu fyrir sér þegar þau héldu heimleiðis í því sem virtist kjöraðstæður.Mynd/Aðsend „Maður náttúrlega skammast sín fyrir að þurfa að hafa lent í þeim aðstæðum að ræsa alla þessa viðbragðsaðila út í allsherjarútkall og ég ætlaði mér ekkert að fara að grobba svona að óþörfu en setti þetta inn bara hreinlega til að þakka fyrir hjálpina. Neyðarlínan setti allt í gang og viðbragðsaðilar komu úr öllum áttum. Það er ekki sjálfsagt að svona sé sett í gang með öðru eins snarræði,“ segir Ragnheiður sem áætlar að um ein og hálf til tvær klukkustundir hafi liðið frá því þau lentu ofan í vatninu þar til fyrsta hjálpin kom. Gamall félagi rauk til Ragnheiður segir það hafa atvikast þannig að tveir viðbragðsaðilar hafi verið komnir til þeirra á undan Gæsluþyrlunni, þyrluflugmaður frá Norðurflugi sem var á leiðinni í Kerlingafjöll og Þór Kristjánsson, gamall kunningi Mumma, reyndur fjalla- og björgunarsveitarmaður. Snjósleðarinir fóru lóðbeint á bólakaf í jökulvatnið.Mynd/Aðsend „Þór var í skemmtiferð á snjósleðum með syni sínum og hann kveikti á perunni að þetta værum við Mummi í ógöngum og keyrði af stað. Þegar ég sé hann koma þarna á fleygiferð byrja ég að öskra og baða út öllum öngum en hann áttar sig ekki á hverju ég var að reyna að vara hann við, ekki fyrr en of seint og hann lendir ofan í jökulvatni líka. Þetta var svo blint að það var ekki nokkur leið að sjá þetta en sem betur fer fór sonur hans ekki líka niður.“ Kótelettunum einnig bjargað Ragnheiður segir skjót viðbrögð hjá 112 seint verða fullþökkuð og nefnir einnig Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur og Landhelgisgæsluna, feðgana Þór og son hans, og þyrluflugmann Norðurflugs. „Og ekki síst björgunarsveitir á Suðurlandi sem björguðu sleðunum upp seinna um daginn.“ Þegar björgunarsveitarfólkið náði snjósleðunum upp úr vatninu kom í ljós að kótelettur og samlokur Ragnheiðar og Mumma höfðu komist af og voru í neysluhæfu ástandi.Mynd/Aðsend Ragnheiður segir að til gamans megi bæta því við að þegar björgunarsveitarmenn á Suðurlandsundirlendinu náðu sleðunum þeirra, sem voru búnir að vera á bólakafi allan sunnudaginn, upp hafi þeir fundið stórt nestisbox.„Í því voru kótelettur og samlokur með rúllupylsu sem við áttum eftir og ætluðum að snæða á heimleiðinni. Það var ekkert vatn komið inn á þetta eða neitt þannig að við fengum upphringingu frá þeim þar sem þeir þökkuðu okkur fyrir nestið." 