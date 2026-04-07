Lífið

Stjörnulífið: „Sannleikurinn er sexí“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í dymbilvikunni.
Bongó blíða í bland við veðurviðvaranir einkenndu huggulega páska hjá ákveðnum stjörnum landsins á meðan aðrar nutu sín í skíðabrekkum eða á sólríkari slóðum. 

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Love Island stjörnur á klakanum

Love Island stjörnurnar Scott van-der-Sluis og Leanne Amaning nutu sín í botn á Íslandi um helgina og sáust meðal annars á veitingastaðnum Sushi Social með fótboltakappanum Arnóri Guðjohnsen og á skemmtistaðnum Auto. 

Þá fóru þau í hlaðvarpsviðtal hjá Evu Ruzu og ferðuðust um landið. 

Arnór Guðjohnsen, Scott og Leanne í góðum fíling í bænum.

Gefur út tímarit

Rísandi áhrifavaldurinn Unnur Borg ætlar að gefa út „sexy“ tímarit 22. apríl næstkomandi. „Þetta er ekki það sem þú heldur,“ skrifar hún á Instagram síðu sína. 

Íslenskar hefðir í New York

Áslaug Arna, fyrrverandi ráðherra og núverandi nemandi við Columbia háskóla, fagnaði íslenskum páskahefðum í stórborginni og borðaði páskaegg í bland við alls kyns ævintýri á austurströndinni í Bandaríkjunum. 

Kaffipása í Aþenu

Áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir tók skvísukaffi í Aþenu þar sem hún er búsett ásamt fótboltakappanum Herði Björgvini og dætrum þeirra tveimur.

Þakklát fyrir páska með fjölskyldunni

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra óskaði fylgjendum sínum gleðilegra páska, þakkaði fólki sem stóð vaktina á rauðu dögunum og naut þess að fá smá auka tíma með fjölskyldu sinni. 

Úr snjóstormi í sól og Spritz

Raunveruleikastjarnan Sunneva Einarsdóttir flúði veðurviðvaranir og skellti sér í sólina til Barcelona með sínum heittelskaða Benedikt Bjarnasyni og tengdafjölskyldunni.

Bjarni Benediktsson og Þóra Baldursdóttir tengdaforeldrar Sunnevu tóku svo stuð-sjálfu með ofurparinu Sunnevu og Bensa þegar þau spiluðu saman golf. 

Páskapæja í Kaupmannahöfn

Tískudrottningin Þóra Valdimarsdóttir, eigandi tískuhússins Rotate, skvísaði sig upp í páskafríinu í Kaupmannahöfn þar sem hún er búsett.

Dymbilvikudama

Markaðsskvísan Pattra Sriyanonge naut dymbilvikunnar með því að fara í Sky Lagoon, á æfingu hjá Gerðu InShape og fleira skemmtilegt.

Sjö daga áskorun í sannleika

Hlaðvarpsstjórnandinn Helgi Jean og kærastan hans Kolbrún Ást dönsuðu léttklædd en þó í pelsum í snjónum og ætla að hefja sjö daga áskorun í sannleika á morgun. „Sannleikurinn er sexí,“ skrifar Helgi. 

Orðin hjón

Fegurðardrottningin Anna Lára Orlowska og Svavar Sigmundsson handboltaþjálfari giftu sig 28. mars við afslappaða, fámenna og fallega athöfn.

„Feldu eiginkonuna“

Ungstirnið Maron Birnir birti myndir af sér í leðurjakka og segir fylgjendum sínum að fela eiginkonuna. 

Marokkó mær

Áhrifavaldurinn og fagurkerinn Viktoría Kjartansdóttir átti dannaðar stundir í Marokkó.

Gugga á ferð og flugi

Djammdrottningin og áhrifavaldurinn Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, birti skemmtilega myndasyrpu af sér á ferð og flugi en hún hefur verið að flakka á milli landshluta og veislustýra samhliða því að vera með útvarpsþátt á FM957 og þætti hér á Vísi um skemmtanalífið. 

Birgitta Líf á Spáni

Birgitta Líf áhrifavaldur og World Class drottning nýtur þess að hægja aðeins á tempóinu á Spáni. 

Veit ekki hvað hún á að skrifa

Fegurðardrottningin og fyrirsætan Birta Abiba birti sjálfsmyndir og veit ekkert hvað er best að skrifa við slíkar birtingar.

Mílanó skvís

Áhrifavaldurinn Steinunn Ósk fór í gufu í Mílanó.

Flott í Feneyjum

Stílistinn Sigrún Guðný Karlsdóttir er annar eiganda nytjaverslunarinnar Mamma Mia Vintage og er með tískuna á lás í Feneyjum þessa dagana.

Sykurpúðakveðja

Stórstjarnan og sykurpúðinn Birgitta Haukdal óskar öllum sykurpúðum gleðilegra páska.

Ástin 23 ára

Tónlistarmaðurinn og fótboltakappinn Eyþór Wöhler óskaði kærustu sinni Hrefnu Steinunni til hamingju með 23 ára afmælið.

Lífið betra í bleiku

Arkitektúrneminn Arnfríður Helgadóttir er búsett í New York þar sem hún hélt upp á páskana í bleikum heilgalla.

Stjörnulífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.