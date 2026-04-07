Stjörnulífið: „Sannleikurinn er sexí“

Bongó blíða í bland við veðurviðvaranir einkenndu huggulega páska hjá ákveðnum stjörnum landsins á meðan aðrar nutu sín í skíðabrekkum eða á sólríkari slóðum.
Love Island stjörnurnar Scott van-der-Sluis og Leanne Amaning nutu sín í botn á Íslandi um helgina og sáust meðal annars á veitingastaðnum Sushi Social með fótboltakappanum Arnóri Guðjohnsen og á skemmtistaðnum Auto.
Þá fóru þau í hlaðvarpsviðtal hjá Evu Ruzu og ferðuðust um landið.
Rísandi áhrifavaldurinn Unnur Borg ætlar að gefa út „sexy“ tímarit 22. apríl næstkomandi. „Þetta er ekki það sem þú heldur,“ skrifar hún á Instagram síðu sína.
Áslaug Arna, fyrrverandi ráðherra og núverandi nemandi við Columbia háskóla, fagnaði íslenskum páskahefðum í stórborginni og borðaði páskaegg í bland við alls kyns ævintýri á austurströndinni í Bandaríkjunum.
Áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir tók skvísukaffi í Aþenu þar sem hún er búsett ásamt fótboltakappanum Herði Björgvini og dætrum þeirra tveimur.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra óskaði fylgjendum sínum gleðilegra páska, þakkaði fólki sem stóð vaktina á rauðu dögunum og naut þess að fá smá auka tíma með fjölskyldu sinni.
Raunveruleikastjarnan Sunneva Einarsdóttir flúði veðurviðvaranir og skellti sér í sólina til Barcelona með sínum heittelskaða Benedikt Bjarnasyni og tengdafjölskyldunni.
Bjarni Benediktsson og Þóra Baldursdóttir tengdaforeldrar Sunnevu tóku svo stuð-sjálfu með ofurparinu Sunnevu og Bensa þegar þau spiluðu saman golf.
Tískudrottningin Þóra Valdimarsdóttir, eigandi tískuhússins Rotate, skvísaði sig upp í páskafríinu í Kaupmannahöfn þar sem hún er búsett.
Markaðsskvísan Pattra Sriyanonge naut dymbilvikunnar með því að fara í Sky Lagoon, á æfingu hjá Gerðu InShape og fleira skemmtilegt.
Hlaðvarpsstjórnandinn Helgi Jean og kærastan hans Kolbrún Ást dönsuðu léttklædd en þó í pelsum í snjónum og ætla að hefja sjö daga áskorun í sannleika á morgun. „Sannleikurinn er sexí,“ skrifar Helgi.
Fegurðardrottningin Anna Lára Orlowska og Svavar Sigmundsson handboltaþjálfari giftu sig 28. mars við afslappaða, fámenna og fallega athöfn.
Ungstirnið Maron Birnir birti myndir af sér í leðurjakka og segir fylgjendum sínum að fela eiginkonuna.
Áhrifavaldurinn og fagurkerinn Viktoría Kjartansdóttir átti dannaðar stundir í Marokkó.
Djammdrottningin og áhrifavaldurinn Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, birti skemmtilega myndasyrpu af sér á ferð og flugi en hún hefur verið að flakka á milli landshluta og veislustýra samhliða því að vera með útvarpsþátt á FM957 og þætti hér á Vísi um skemmtanalífið.
Birgitta Líf áhrifavaldur og World Class drottning nýtur þess að hægja aðeins á tempóinu á Spáni.
Fegurðardrottningin og fyrirsætan Birta Abiba birti sjálfsmyndir og veit ekkert hvað er best að skrifa við slíkar birtingar.
Áhrifavaldurinn Steinunn Ósk fór í gufu í Mílanó.
Stílistinn Sigrún Guðný Karlsdóttir er annar eiganda nytjaverslunarinnar Mamma Mia Vintage og er með tískuna á lás í Feneyjum þessa dagana.
Stórstjarnan og sykurpúðinn Birgitta Haukdal óskar öllum sykurpúðum gleðilegra páska.
Tónlistarmaðurinn og fótboltakappinn Eyþór Wöhler óskaði kærustu sinni Hrefnu Steinunni til hamingju með 23 ára afmælið.
Arkitektúrneminn Arnfríður Helgadóttir er búsett í New York þar sem hún hélt upp á páskana í bleikum heilgalla.
