Óveðrið hefur áhrif á flugáætlun Icelandair Eiður Þór Árnason skrifar 5. apríl 2026 19:41 Fleiri innanlandsferðum hefur verið bætt við á þriðjudag til að bregðast við ástandinu, að sögn Icelandair. Vísir/Vilhelm Óveðrið sem gengur brátt yfir landið er farið að hafa áhrif á flugferðir Icelandair og hafa nokkrar utanlandsferðir verið felldar niður í fyrramálið. „Það er náttúrulega spáð mjög slæmu veðri um allt land á morgun og við gerum alveg ráð fyrir að það muni valda einhverjum röskunum á flugi.“ Þetta segir Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair. Allar brottfarir frá Keflavíkurflugvelli snemma í fyrramálið séu sem stendur á áætlun en breytingar hafi verið gerðar á nokkrum flugferðum frá Keflavíkurflugvelli síðla morguns. „Við erum búin að aflýsa þremur ferðum til Kaupmannahafnar, Stokkhólms og Amsterdam. Svo hefur öðrum ferðum ýmist verið seinkað, eins og til sólarstaðanna Faro, Barcelona, Nice og Tenerife, eða flýtt, eins og flugi til London Gatwick og Parísar.“ Áfram sé fylgst náið með stöðinni sem geti enn tekið breytingum. Aðstæður verða metnar út frá því hvernig veðrið þróast og liggja frekari upplýsingar fyrir í fyrramálið, að sögn Ásdísar. Bjóða innanlandsfarþegum að breyta bókunum Varðandi innanlandsflugið þá hefur farþegum sem áttu bókað flug á morgun verið boðið að breyta bókun sinni án viðbótarkostnaðar. Ásdís segir að aukaflugferðum hafi verið bætt við á þriðjudag til Akureyrar, Egilsstaða, Ísafjarðar og Hafnar í Hornafirði. „Við bara fylgjumst svo með og sjáum hvernig þetta þróast á morgun, hvaða flug verða á áætlun og svo framvegis. En við erum byrjuð að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða og gera nokkrar breytingar,“ bætir Ásdís við. Farþegar séu hvattir til að passa upp á að vera með rétt símanúmer og netfang skráð svo Icelandair geti komið upplýsingum til þeirra með greiðum hætti ef breytingar verða á ferðaáætlun. Óheppilegur tími fyrir óveður Páskarnir eru háannatími hjá Icelandair þar sem fjöldi Íslendinga er á faraldsfæti og ekki óalgengt að fólk fari að skila sér heim úr utanlandsferðum á öðrum degi páska. „Við erum að gera allt sem við getum til þess að koma fólki út eða heim eða á sinn áfangastað og við erum bara að vinna í því og sjá hvernig við getum leyst þetta,“ segir Ásdís í samtali við Vísi. Glíman við veðuröflin sé fastur liður í rekstri flugfélags á Íslandi en bendir hún á að veturinn í ár hafi raunar verið nokkuð góður þar til að lægðirnar fóru að skella á landinu í mars, hver á eftir annarri. „Við erum náttúrulega með þaulvant fólk í því að leysa úr svona aðstæðum.“ Fréttin hefur verið uppfærð. Icelandair Veður Fréttir af flugi Holtavörðuheiði verður lokað í hádeginu og mestöllu Suðausturlandinu strax í fyrramálið. 5. apríl 2026 16:21 Viðvaranirnar appelsínugular og hviður yfir 40 metrum á sekúndu Viðvaranirnar gulu eru orðnar appelsínugular og spáð er staðbundnum hviðum í Faxaflóa og með suðurströndinni yfir fjörutíu metrum á sekúndu. 5. apríl 2026 10:33 