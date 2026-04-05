„Stór­slysa­laust“ á Ísa­firði í nótt

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Gífurlegur fjöldi fólks er í bænum yfir helgina að sögn lögreglu.
Gífurlegur fjöldi fólks er í bænum yfir helgina að sögn lögreglu.

Varðstjóri hjá lögreglunni á Ísafirði segir kvöldið hafa farið stórvel fram miðað við fjölda gesta í bænum yfir páskana. Tveir sofa af sér í fangaklefa.

Gylfi Þór Gíslason varðstjóri á Ísafirði segir herlegheitin hafa gengið stórslysalaust fyrir sig. Gífurlegur fjöldi utanbæjarmanna er á Ísafirði þessa páskana. Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður var vel sótt þetta árið.

Tveir sofa af sér í fangaklefa að hans sögn og báðir fyrir minniháttar líkamsárásir. Gylfi segir að þess megi vænta að einhver kítingur verði þegar svo mikið af ungu fólki sópast í bæinn.

Minna verði um að vera í kvöld enda er hátíðinni lokið og sömuleiðis eru hríðarbylir í vændum á morgun.

