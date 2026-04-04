Hleypt inn í hollum í Vesturbæjarlaug Lovísa Arnardóttir skrifar 4. apríl 2026 16:16 Nýja sánusvæðið er svakalega vinsælt. Reykjavíkurborg Á föstudaginn langa, í gær, var svo mikið að gera í Vesturbæjarlaug að hleypt var inn í hollum. Vaktstjóri segir gesti mega búast við álíka önnum á morgun, páskadag. Sérstök opnun er í laugum í Reykjavík um páskana og aðeins opið frá ýmist klukkan 11 eða 13 til 17. Fríða Björk Einarsdóttir, vaktstjóri í Vesturbæjarlaug, segir að frá því að nýjar sánur voru opnaðar í lauginni hafi verið um 40 prósenta aukning í aðsókn. „Það voru engir skápar lausir, engar körfur og þá gátum við ekkert annað gert en að loka," segir Fríða Björk um aðstæður í gær. Starfsfólk hafi talið tíu út og þá hleypt tíu inn í hollum. „Það var auðvitað bara opið í fjóra tíma," segir Fríða Björk og að eflaust hafi líka haft áhrif að lokað hafi verið í sundlauginni á Seltjarnarnesi. Mikill fjöldi heimsækir laugina daglega og sérstaklega eftir að sánurnar opnuðu í desember. Vísir/Arnar Hún segir alls gestina í gær hafa verið 820. Til samanburðar séu gestir á venjulegum degi, frá 6.30 til klukkan 22, venjulega um 1.500 í lauginni sem dreifist þá á miklu lengri tíma. „Á venjulegum degi eru kannski um þúsund gestir en undanfarið eru þeir búnir að vera 1.500 á hverjum degi, út af fínu sánunum," segir Fríða. Gott úrval lauga Í dag, laugardag, er hefðbundin opnun í sundlaugum borgarinnar en á morgun tekur aftur við skert opnun frá 13 til klukkan 17. „En það eru allar laugar opnar og það ætti þannig að vera nóg úrval," segir hún um sund á morgun. Fjallað var um nýju sánurnar á Vísi á síðasta ári. Hönnun nýju sánusvæðanna var í höndum Hebu Hertervig og Steinunnar Halldórsdóttur hjá VA arkitektum. Sánurnar voru opnaðar í desember í fyrra.