Hleypt inn í hollum í Vesturbæjarlaug

Lovísa Arnardóttir skrifar
Nýja sánusvæðið er svakalega vinsælt.

Á föstudaginn langa, í gær, var svo mikið að gera í Vesturbæjarlaug að hleypt var inn í hollum. Vaktstjóri segir gesti mega búast við álíka önnum á morgun, páskadag.

Sérstök opnun er í laugum í Reykjavík um páskana og aðeins opið frá ýmist klukkan 11 eða 13 til 17. Fríða Björk Einarsdóttir, vaktstjóri í Vesturbæjarlaug, segir að frá því að nýjar sánur voru opnaðar í lauginni hafi verið um 40 prósenta aukning í aðsókn.

„Það voru engir skápar lausir, engar körfur og þá gátum við ekkert annað gert en að loka,“ segir Fríða Björk um aðstæður í gær.

Starfsfólk hafi talið tíu út og þá hleypt tíu inn í hollum.

„Það var auðvitað bara opið í fjóra tíma,“ segir Fríða Björk og að eflaust hafi líka haft áhrif að lokað hafi verið í sundlauginni á Seltjarnarnesi.

Mikill fjöldi heimsækir laugina daglega og sérstaklega eftir að sánurnar opnuðu í desember. Vísir/Arnar

Hún segir alls gestina í gær hafa verið 820. Til samanburðar séu gestir á venjulegum degi, frá 6.30 til klukkan 22, venjulega um 1.500 í lauginni sem dreifist þá á miklu lengri tíma.

„Á venjulegum degi eru kannski um þúsund gestir en undanfarið eru þeir búnir að vera 1.500 á hverjum degi, út af fínu sánunum,“ segir Fríða.

Gott úrval lauga

Í dag, laugardag, er hefðbundin opnun í sundlaugum borgarinnar en á morgun tekur aftur við skert opnun frá 13 til klukkan 17.

„En það eru allar laugar opnar og það ætti þannig að vera nóg úrval,“ segir hún um sund á morgun.

Fjallað var um nýju sánurnar á Vísi á síðasta ári. Hönnun nýju sánurýmanna var í höndum Hebu Hertervig og Steinunnar Halldórsdóttur hjá VA arkitektum. Sánurnar voru opnaðar í desember í fyrra.

