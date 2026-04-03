„Þessi Barbie-dúkka horfir ekki á neitt nema spegilinn“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 3. apríl 2026 10:00 Rakel María hefur lært að hrista af sér neikvæðu kommentin. Rakel María Hjaltadóttir, hlaupari og markaðsstjóri, segist þakka fyrir það alla daga að fá að vinna við að setja efni inn á samfélagsmiðla. Hún segist hafa lært að hrista af sér neikvæð ummæli sem fylgja því að vera opinber persóna enda segi þau meira um þann sem þau skrifa heldur en hana. Rakel, sem er nýjasti gesturinn í podcasti Sölva Tryggvasonar, er nýkomin heim úr reisu til Afríku, sem hún segir að hafi breytt sér sem manneskju. Hún hvetur fólk til þess að fara út fyrir þægindarammann, taka stökkið og læra að segja já. „Ég trúi því að maður eigi alltaf að segja já við öllum tækifærum, líka því sem hræðir mann. Það var aldrei planið hjá mér að verða áhrifavaldur eða vinna við að setja efni á samfélagsmiðla. Ég held að ég hafi verið með 3 þúsund fylgjendur þegar ég fékk boð frá Mjólkursamsölunni um að fara í samstarf varðandi Hleðslu þegar ég var að keppa sem mest í hlaupunum. Svo leiðir eitt af öðru og boltinn fór að rúlla,“ segir Rakel María. Kemur til dyranna eins og hún er klædd Tækifærin hrönnuðust inn og nú eru fylgjendurnir orðnir yfir 20 þúsund. Rakel María segir það forréttindi að fá borgað fyrir að búa til efni á samfélagsmiðlum. Það geti þó falið í sér mikla vinnu, til dæmis þegar fyrirtæki gera kröfu um að hún birti ákveðinn fjölda færslna til að auglýsa vöru eða þjónustu. „Af því að ég vil ekki að miðillinn minn sé bara ein stór auglýsing, þýðir það að ég set þá inn þeim mun meira efni sem er ekki hluti af neinu samstarfi. Ég geri mitt besta til þess að vera einlæg og koma til dyranna eins og ég er klædd og það skilar sér vonandi.“ Rakel María segir það eina í stöðunni að hunsa ljótu skilaboðin sem fylgja því að vera opinber persóna. „Ég fæ einstaka sinnum einhver skítaskilaboð, en maður verður bara að ýta því frá sér og ekki láta það hafa áhrif á sig. Ég hef til dæmis fengið skilaboð um að ég sé of jákvæð, sem segir ekkert um mig. Maður getur aldrei gert öllum til geðs og það er best að átta sig sem fyrst á því. Það er skrýtið fyrst að sjá neikvæð ummæli um sjálfa sig og hefur auðvitað áhrif, en svo lærir maður að hrista það af sér. Ég man eftir að hafa séð komment eins og: Þessi Barbie-dúkka horfir ekki á neitt nema spegilinn. Og að ég væri heimsk og fleira í þeim dúr. Ef við veltum því aðeins fyrir okkur er áhugavert að fullorðið fólk sé að láta svona hluti út úr sér um fólk sem það þekkir ekki neitt. Það segir sig sjálft að það segir meira um það heldur en mig. Ég skil eiginlega ekki af hverju fólk gerir þetta og hvort það spyrji sig aldrei hvar það er statt í lífinu. Þetta segir auðvitað bara allt um þann sem er að skrifa þetta og hvernig viðkomandi líður. Ef við hugsum það hvernig auglýsing það er fyrir sjálfan þig að skilja eftir þig svona fótspor á netinu er það frekar augljóst. Það nenna fæstir að umgangast fólk sem er uppfullt af neikvæðni og biturleika.“ Keppnisskapið minnkað Rakel vakti upphaflega athygli fyrir góðan árangur í utanvegahlaupum og löngum hlaupum. Hún segir áherslurnar hafa breyst með tímanum og núna hreyfi hún sig meira fyrir vellíðan, en keppnisskapið hafi minnkað. „Ég var með mikið keppnisskap og var að gera góða hluti í hlaupunum. Ég fór oft í hlaup sem voru yfir 100 kílómetrar og fannst það frábært og náði góðum árangri. Ég er ennþá góð í löngu hlaupunum, en í dag er þetta meira bara ástríða fyrir því að hreyfa mig og vera í náttúrunni heldur en að keppast við einhvern tíma. Forsendurnar eru að hafa gaman og njóta. Það er lífsstíll að hreyfa sig og eitthvað sem ég geri eiginlega alla daga. Það líður engum verr af því að hreyfa sig og þegar fólk fer að finna jákvæðu áhrifin verður það oft bara sjálfgefið að stunda reglulega hreyfingu. Ég er mjög virk og hef alltaf verið og verð hálfóróleg ef ég fæ ekki hreyfinguna mína. Það þurfa ekki allir að vera að fara í einhverja ofur-hreyfingu eða ultrahlaup. Aðalatriðið er að koma því inn í lífsstílinn að nota líkamann og hreyfa sig, hvernig svo sem fólk gerir það. Það breytist svo margt þegar hvatningin fyrir hreyfingu er ekki útlitstengd eða drifin áfram af samviskubiti, heldur að vilja líða vel. Þá hættir þetta að vera kvöð og verður einfaldlega eitthvað sem mann langar að gera alla daga.“ Heillaðist af Afríku Rakel er nýkomin úr reisu þar sem hún ferðaðist víða um Afríku með unnusta sínum Guðmundi Lúther Hallgrímssyni. Hún segir ferðina hafa opnað augu hennar á marga vegu og að Afríka hafi heillað hana upp úr skónum. „Ég er almennt mjög óhrædd í lífinu og kippi mér ekki upp við margt. Við Gummi eigum það sameiginlegt að elska ferðalög og fyrir mér snúast ferðalög um að upplifa eitthvað nýtt og stækka sjóndeildarhringinn. Að kynnast ólíkum menningarheimum, náttúru og öllum undrunum sem eru í boði á þessari jörð. Ég hvet alla til að upplifa eitthvað svona allavega einu sinni á ævinni. Það stækkar sjóndeildarhringinn svo mikið að fara á staði sem eru svona rosalega ólíkir því sem við þekkjum. Það er eiginlega mitt hjartans mál að hvetja fólk til að taka stökkið og fara út fyrir þægindarammann. Ekki mikla hlutina fyrir ykkur og hræðast það að taka af skarið. Lífið verður svo margfalt fallegra og skemmtilegra ef maður gerir það. Þess vegna gladdi það mig mikið að fá líklega meira en hundrað skilaboð á hverjum degi á meðan ég var að deila efni úr Afríku-ferðinni. Mér þykir virkilega vænt um að geta veitt fólki innblástur og vonandi eru einhverjir að skipuleggja ferð til Afríku núna eftir að hafa fylgst með ferðinni okkar,” segir Rakel. Hún varð algjörlega heilluð af Afríku, sér í lagi fólkinu og hjartanu í heimsálfunni. „Ég myndi eiginlega segja að fólkið sé það sem standi mest upp úr. Þeir sem hafa komið á þessa staði vita hvað ég á við, af því að það getur verið erfitt að útskýra það. En það er bara einstök upplifun að kynnast andanum í fólkinu, gleðinni og viðhorfinu til lífsins. Þó að það sé mikil fátækt finnur maður það hratt að gleðin er svo mikil að hún yfirskyggir allt hitt. Fólkið í löndunum sem við heimsóttum er upp til hópa miklu hamingjusamara en við á Íslandi og maður hugsar stundum: Hvar týndum við gleðinni?“ Hægt er að nálgast viðtalið við Rakel Maríu og öll viðtöl og hlaðvörp Sölva Tryggvasonar inni á solvitryggva.is. Samfélagsmiðlar Hlaup Podcast með Sölva Tryggva 