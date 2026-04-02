Stórum hluta kærunnar vísað frá

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Blake Lively fór með aðalhlutverk í kvikmyndinni It Ends With Us frá 2024. Justin Baldoni leikstýrði og lék á móti henni.  EPA

Alríkisdómari í Bandaríkjunum vísaði frá tíu af þrettán dómkröfum leikkonunnar Blake Lively á hendur Justin Baldoni, mótleikara hennar í kvikmyndinni It Ends With Us, vegna meintrar kynferðisáreitni, í dag.

Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins um málið segir að dómarinn hafi vísað frá þeim kröfum sem vörðuðu kynferðislega áreitni og ærumeiðingar. 

Kröfur sem vörðuðu samningsbrot og ófrægingarherferð gegn Lively voru látnar standa en þær fara fyrir dómstól í New York í næsta mánuði. 

Sigrid McCawley, einn lögmanna Lively, sagði í samtali við CBS að kærunni hefði ekki verið vísað frá vegna þess að Baldoni sé saklaus, heldur vegna tæknilegra atriða. 

Málið rekur sig til ársins 2024 þegar Lively höfðaði mál á hendur Baldoni og sakaði hann um kynferðislega áreitni við tökur á kvikmyndinni It Ends With Us. Baldoni neitar sök og höfðaði sjálfur mál á hendur Lively þar sem hann sakaði hana um fjárkúgun og ófrægingarherferð. Máli hans var vísað frá í júní í fyrra.

