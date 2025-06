Máli Baldoni vísað frá

Baldoni og Lively hafa undanfarna mánuði staðið í stappi eftir að Lively sakaði hann um kynferðislega áreitni við tökur á kvikmyndinni It Ends With Us en þau fóru með aðalhlutverk í myndinni. Þau saka hvort annað um ófrægingarherferð gagnvart hvoru öðru. Í síðustu viku var greint frá því að Lively hafi dregið hluta kæru sinnar til baka.

Í umfjöllun BBC segir að Lewis Liman dómari í New York borg hafi vísað kærunni frá í dag. Í kærunni hafi Baldoni sakað Lively, Ryan Reynolds eiginmann hennar og New York Times um að eyðileggja æru hans og feril. Kröfunar í kærunni námu 400 milljónum Bandaríkjadala, sem jafngilda fimmtíu milljörðum króna.

Í kærunni var Lively sökuð um að hafa „stolið myndinni hans“ með því að hóta að auglýsa hana ekki í kringum frumsýningu. Þá er hún ásamt eiginmanni sínum og fjölmiðlinum sökuð um meiðyrði vegna frásagnar hennar um meinta kynferðisáreitni við tökur á It Ends With Us.

Réttarhöld í málinu voru áður fyrirhuguð á næsta ári. BBC hefur eftir Liman dómara að Baldoni hafi frest til 23. júní til þess að leggja fram nýja kæru vegna ásakana hans sem tengjast samningabrotum.