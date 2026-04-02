Þátta­skil í sögu Lýðskólans á Flat­eyri

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Lýðskólinn verður í framtíðinni til húsa við Oddaveg 11, í gamla björgunarsveitarhúsinu.
Lýðskólinn á Flateyri hefur formlega fest kaup á gamla björgunarsveitarhúsinu í bænum. Samningur þess efnis var undirritaður á aðalfundi skólans í gær.

Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá skólanum. Þar segir að samningur til þriggja ára við mennta- og barnamálaráðuneytið og lán frá Byggðastofnun hafi gert kaupin möguleg. Hingað til hefur skólinn verið til húsa við Ránargötu 1 á Flateyri. Kaupverð hússins voru 33 milljónir króna. 

Söguleg stund var þegar samningurinn var undirritaður.Aðsend

„Það er ólýsanleg tilfinning að vera komin með okkar eigið framtíðarhúsnæði sem mun styrkja skólann til muna. [...]. Við erum ótrúlega þakklát fyrir þennan stuðning sem sýnir í verki mikilvægi skólans fyrir menntun á Íslandi og ekki síst Flateyri,“ er haft eftir Margréti Gauju Magnúsdóttur, skólastjóra lýðskólans, í fréttatilkynningu. 

Skóla- og menntamál Ísafjarðarbær

Tengdar fréttir

Söguleg skóflustunga í beinu framhaldi af útskrift

Íbúar á Flateyri og nemendur Lýðskólans á Flateyri tóku í dag sameiginlega fyrstu skóflustunguna að nýbyggingu Nemendagarða Lýðskólans. Þetta kemur fram í skeyti frá Runólfi Ágústssyni skólastjóra.

Margrét Gauja tekur við Lýðskólanum á Flateyri

Margrét Gauja Magnúsdóttir hefur verið ráðin skólastjóri Lýðskólans á Flateyri. Hún tekur við af Sigríði Júlíu Brynleifsdóttur, fráfarandi skólastjóra, sem tók við starfi bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar um áramótin.

