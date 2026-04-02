Þáttaskil í sögu Lýðskólans á Flateyri Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 2. apríl 2026 18:54 Lýðskólinn verður í framtíðinni til húsa við Oddaveg 11, í gamla björgunarsveitarhúsinu. Aðsend Lýðskólinn á Flateyri hefur formlega fest kaup á gamla björgunarsveitarhúsinu í bænum. Samningur þess efnis var undirritaður á aðalfundi skólans í gær. Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá skólanum. Þar segir að samningur til þriggja ára við mennta- og barnamálaráðuneytið og lán frá Byggðastofnun hafi gert kaupin möguleg. Hingað til hefur skólinn verið til húsa við Ránargötu 1 á Flateyri. Kaupverð hússins voru 33 milljónir króna. Söguleg stund var þegar samningurinn var undirritaður.Aðsend „Það er ólýsanleg tilfinning að vera komin með okkar eigið framtíðarhúsnæði sem mun styrkja skólann til muna. [...]. Við erum ótrúlega þakklát fyrir þennan stuðning sem sýnir í verki mikilvægi skólans fyrir menntun á Íslandi og ekki síst Flateyri," er haft eftir Margréti Gauju Magnúsdóttur, skólastjóra lýðskólans, í fréttatilkynningu. Skóla- og menntamál Ísafjarðarbær Tengdar fréttir Söguleg skóflustunga í beinu framhaldi af útskrift Íbúar á Flateyri og nemendur Lýðskólans á Flateyri tóku í dag sameiginlega fyrstu skóflustunguna að nýbyggingu Nemendagarða Lýðskólans. Þetta kemur fram í skeyti frá Runólfi Ágústssyni skólastjóra. 7. maí 2022 17:07 Margrét Gauja tekur við Lýðskólanum á Flateyri Margrét Gauja Magnúsdóttir hefur verið ráðin skólastjóri Lýðskólans á Flateyri. Hún tekur við af Sigríði Júlíu Brynleifsdóttur, fráfarandi skólastjóra, sem tók við starfi bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar um áramótin. 16. janúar 2025 14:16