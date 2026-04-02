Innan­lands­flugi af­lýst vegna veðurs

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Mikil og þung snjókoma hefur verið í dag. 
Flugferðum Icelandair til Akureyrar, Egilsstaða og Ísafjarðar í dag hefur verið aflýst vegna veðurs. Unnið er að endurskipulagningu flugferða til að ferðalangar komist á áfangastað í síðasta lagi á morgun. 

Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair, segir í samtali við fréttastofu að aflýsa hafi þurft þremur flugferðum til Akureyrar og þar af leiðandi þremur frá Akureyri, tveimur til og tveimur frá Egilsstöðum og einni til og einni frá Ísafirði. 

Mikið hefur snjóað víða um land í dag og gular veðurviðvaranir eru í gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi að Glettingi.

Vegna rasksins hafa fleiri flugferðir verið settar á dagskrá á morgun. Þá er unnið að því að finna strandaglópum nýjan farmiða. Nánari upplýsingar um innanlandsflugið má nálgast á vef Isavia

