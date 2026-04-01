Úr Brúðkaupsþættinum Já yfir í að þjálfa leiðtoga Stefán Árni Pálsson skrifar 1. apríl 2026 11:00 Ella skipta algjörlega um starfsframa. Athafnakonan Elín María Björnsdóttir er þekktust hér á landi sem vinsæl sjónvarpsstjarna á sjónvarpsstöðinni Skjá Einum á sínum tíma. En í dag er hún þekkt sem alþjóðlegur leiðtogamarkþjálfi og búin að vinna úti um allan heim með stjórnendateymum og fyrirtækjum og alþjóðlegum leiðtogum við mjög góðan orðstír. Nú er Ella, eins og hún er oftast kölluð, búin að stofna ráðgjafarfyrirtækið Valhalla sem er með skrifstofur í einu af elstu og fallegustu húsum landsins, Gimli á Bernhöftstofu. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og skoðaði hvað Ella er að gera þessa dagana um allan heim og hvernig hún er búin að innrétta húsið á alveg einstaklega fallegan og klassískan hátt. En eins og áður segir vakti Ella fyrst athygli á Skjá Einum. „Það er nefnilega svo skrítið að hugsa til þess að það eru 25 ár eða eitthvað síðan ég byrjaði með þessa þætti. En síðan þá er ég eðlilega búin að gera ýmsa aðra hluti og búin að vera úti um allan heim," segir Ella og heldur áfram. Þykir vænt um þennan tíma „Ég hef verið í tveimur stórum stjórnunarstöðum hér á Íslandi. Þegar ég kem inn í nýja hópa segja allir við mig, ég kannast eitthvað við þig. Já, Brúðkaupsþátturinn segja allir. Mér þykir náttúrulega ofboðslega vænt um þennan tíma. Þetta voru ofsalega skemmtilegir þættir og mér þótti ofboðslega gaman, því að ég fékk að fara inn á heimili fólks og fylgja þeim eftir í kringum brúðkaupið. Þetta var nú bara eiginlega einn af fyrstu raunveruleikaþáttunum hér á landi." En að húsinu í Lækjargötunni, Gimli. „Fyrir tæpum tveimur árum síðan þá hófum við Margrét Ármanns okkar veg að starta ráðgjafarfyrirtæki. Það er eitthvað sem ég er búin að ganga með í maganum í tuttugu ár að gera eitthvað sjálf. Við fórum af stað með þessa vegferð, hún úr sínum bakgrunni og ég úr mínum. En það sem var eiginlega skemmtilegt var að þegar við fórum að skoða þetta þá eiginlega datt þetta hús í hendurnar á okkur. Þetta var nýkomið inn á og ég sé þetta og ég algjörlega kolféll fyrir húsinu og þetta er umgjörðin sem við þurfum til að móta umgjörð." Hún segist vinna með stjórnendum og leiðtogum í starfinu sem markþjálfi. „Ég leiðbeini þeim hvort sem það er rekstur, mannauðsmál eða svona menning innan fyrirtækja. Þannig að við erum með bæði með vinnustofur og erum með langtímasamstarf við fyrirtæki þar sem við erum að vinna með þeirra starfsmönnum og hjálpa þeim. Svo erum við með einstaklingsþjálfun og bæði þá stjórnendur hérlendis og erlendis." Ísland í dag Vala Matt