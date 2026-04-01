Lífið samstarf

Galdurinn á bak við hinn full­komna ljóma

NIVEA
NIVEA kynnir nú nýja línu sérstaklega hannaða til að draga fram náttúrulegan ljóma húðarinnar.
Ertu að leita að þessum náttúrulega ljóma sem allir vilja en virðist oft vera utan seilingar?Vísindafólkið á bak við NIVEA, hefur nú greint hvað skapar hinn fullkomna ljóma.

NIVEA kynnir nú NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW, línu af vörum sérstaklega hönnuðum til að draga fram náttúrulegan ljóma húðarinnar. Vörurnar eru byggðar á velgengni NIVEA LUMINOUS630® ANTISPOT línunnar með einkaleyfavarða innihaldsefninu Thiamidol.

NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Instant Glow Serum

Ofurlétt serum sem frásogast hratt og bætir húðina með áhrifaríkum virkum efnum.

Áhrifin eru:

Minni blettir

  • Með virka innihaldsefninu THIAMIDOL® sýnir serumið klínískt staðfesta minnkun dökkra bletta á 14 dögum og byrjar að jafna út húðlit á aðeins 3 dögum.

Fíngerðari svitaholur

  • Virka innihaldsefnið NIACINAMIDE er þekkt fyrir að draga saman svitaholur og skapa innri ljóma. Það er einnig þekkt fyrir að jafna fituframleiðslu húðar.

Frískandi rakagjöf

  • Formúlan með Aloe Vera veitir húðinni tafarlausan og langvarandi raka sem gerir húðina náttúrulega ljómandi.

Með því að nota serumið ásamt NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Liquid Refiner næst enn betri árangur.

NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Liquid Refiner

Liquid Refiner veitir húðinni milda húðhreinsun og raka sem stuðlar að djúpum ljóma. Einstök og afar virk formúlan er mild fyrir viðkvæma húð, létt og frásogast hratt. Áhrifin eru:

Jafnari húð

  • Húð verður jafnari á 7 dögum.

Fíngerðari svitaholur

  • Dregur strax saman svitaholur og jafnar yfirborð húðarinnar.

Mjög mild húðhreinsun

  • Endurnærð húð með virkni 4% AHA og 1% PHA.

Hvað gera AHA-sýrur fyrir húðina?

Alpha Hydroxy Acids eru vatnsleysanlegar sýrur sem vinna á yfirborði húðarinnar. Algengar AHA-sýrur eru t.d. glycolic acid og lactic acid. AHA-sýrur henta sérstaklega við daufum, glanslausum eða ójöfnum húðlit, þurri húð og fínum línum. AHA-sýrur fjarlægja dauðar húðfrumur af yfirborðinu og jafna húðlit. Þær auka ljoma og mýkja og sétta áferð húðarinnar, minnka fínar línur og bæta rakaupptöku húðarinnar.

Hvað gera PHA-sýrur fyrir húðina?

Poly Hydroxy Acids eru þær sýrur sem henta hvað best þeim sem eru með viðkvæma húð, þær innihalda stærri sameindir sem fara hægari inn í húðina. Algengar PHA eru t.d. gluconolactone og lactobionic acid.

PHA-sýrur henta sérstaklega við roða, exemi eða rósaceu-próna húð og húð sem þolir ekki AHA/BHA-sýrur.

PHA-sýrur veita húðinni milda húðhreinsun (exfoliation) á yfirborðinu, draga úr grófleika og gera húðina mýkri. Þær minnka svitaholur án ertingar, binda raka í húðinni og jafna húðlit með tímanum.

Heilsa Hár og förðun Tíska og hönnun


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.