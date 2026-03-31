„Við krossum bara fingur“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 31. mars 2026 12:19 Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur Vegagerðarinnar. vísir Búast má við umhleypingarsömu veðri í dag og á morgun en síðan mun rætast ágætlega úr því yfir páskahelgina. Gular veðurviðvaranir tóku gildi á Austurlandi klukkan tíu í dag og þá hafa viðbragðsaðilar haft í mörgu að snúast í Þrengslum og á Hellisheiðinni sem var lokað í tvígang. Hellisheiðinni var lokað snemma í morgun eftir að eldur kom upp í snjóruðningstæki en hún var var opnuð aftur á sjöunda tímanum í morgun. Hellisheiðinni var lokað í annað sinn rúmlega klukkutíma síðar þegar umferðaróhapp varð á einum vegarhelmingi og þó nokkrir bílar festust á hinum helmingnum. Þrengslum var einnig lokað vegna ökutækis sem þveraði veginn. Fólk eigi að fylgjast vel með veðri og færð Þetta staðfestir Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Lögregla og slökkvilið var kölluð til í morgun og björgunarsveitarfólk aðstoðaði við að losa bíla. „Nei, í morgun var svona kóf en þetta virðist allt vera að létta til og er allt að breytast til hins betra. Þetta er náttúrulega slæmt þegar það lokar á versta tíma, þegar fólk er að fara til og frá vinnu. Það er náttúrulega bagalegt en svona er þetta bara. Þetta er það sem við höfum þurft að vinna með síðustu daga og vikur.“ Það á að vera erfið færð á köflum á næstu dögum. Eru einhver skilaboð sem þú vilt gefa til fólks? „Já, fara varlega og fylgjast vel með veðri og færð. Það er það sem menn eiga að gera. Það þarf að skipuleggja ferðir samkvæmt því.“ Gott að fara snemma af stað á morgun Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur Vegagerðarinnar, segir að reikna megi með umhleypingasömu veðri víða í dag og á morgun. „Það fór svo mikil lausamjöll af stað eftir snjókomuna í nótt og það bráðnar nú í henni á láglendi þannig að það þarf ekki að hafa áhyggjur af því þar, víðast hvar. Það hefur verið að hvessa í kjölfar þessarar lægðar sem fór yfir landið með norðvestan- og vestanátt. Þá er dálítill skafrenningur. Þetta er tæpt til dæmis á Holtavörðuheiði og Öxnadalsheiði upp á vindinn að gera. Það munar svo miklu þegar þú ert kominn í þrettán til fimmtán metra á sekúndu með skafrenningi. Þetta lítur ekkert voðalega vel út með færðina til dæmis yfir Mývants- og Mördalsöræfi í þessum hvassa vindi. Eins með Fjarðarheiðina og Vatnsskarð eystra fyrir austan Vopnafjarðarheiði. Ágætis veður er til ferðalags yfir daginn á morgun. Er það því fyrr því betra á morgun ef fólk ætlar úr bænum eða fer á milli landshluta? „Já, fólk ætti að reyna að taka daginn snemma, því síðan er versnandi veður eftir að þessum þjónustutíma lýkur og þá getur aftur farið að skafa í skafla og þá er líka hríðarveður á fjallvegum, sérstaklega fyrir vestan. Það á þá við seint annað kvöld og fram eftir skírdagsmorni. Ekki veður sem minnir á sumaryl og páskaliljur Hann segir að það muni rætast ágætlega úr veðrinu um helgina þótt það verði enn vetrarveður. „Það kólnar aðeins hjá okkur. Það verður frost á nóttunni og hiti um eða yfir frostmarki á daginn. Það er ekki að sjá í spánum nein veruleg úrkomusvæði í kringum okkur. Það er óvissa með páskadag á Norðurlandi en heilt yfir verða þessar lægðir sem hafa verið að herja á okkur undanfarið og gera áfram næstu tvo sólahringa verða að mestu úr sögunni.“ Svo það er ólíklegt að þetta verði gulir páskar í ár með tilheyrandi veðurviðvörunum? „Já, gulu veðurviðarirnar. það er ekki að sjá. Næsti hvellur sem má sjá í fjarskanum er á þriðjudaginn eftir annan í páskum og við krossum bara fingur,“ segir Einar og kímir og bætir við: „Þetta er bara ágætis veður. Við getum sagt að þetta verði enn vetrarveður. Það er ekki. Þetta verða ekki páskar sem minna mann á sólarhita og páskaliljur. Það er frekar að það verði snjór og næturkuldi. Sólin ætti að ylja á daginn ef þessar spár ganga eftir um páskana."