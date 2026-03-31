Lokað var á Hellisheiði vegna umferðaróhapps í morgun en vegurinn hefur nú verið opnaður að nýju. Nokkuð kröftug snjókoma er í höfuðborginni nú í morgunsári.
Eldur mun hafa komið upp í snjóruðningstæki að því er greint var frá á mbl.is í morgun en ökumanninn mun ekki hafa sakað. Einnig er opið um Þrengslaveg og Sandskeið. Annars er færðin nokkuð þung í höfuðborginni nú í morgunsárið og viðbúið að morgunumferðin gangi hægar en venjulega.
Krapi er á Grindavíkurvegi en snjóþekja er á flestum leiðum, t.d Sandskeiði, Þrengslum, Reykjanesbraut, Suðurstrandarvegi og Krýsuvíkurvegi, en þungfært er á Mosfellsheiði að því er segir í tilkynningu Vegagerðarinnar. Þæfingur er á Holtavörðuheið. Þungfært er yfir Fróðárheiði.
Á Vestfjörðum er svo snjóþekja, hálka eða hálkublettir á flestum leiðum. Þæfingur er á Vopnafjarðarheiði en snjóþekja og hálka eru mjög víða á vegum. Á Austurlandi er snjóþekja og hálka víða á vegum. Ófært er um Öxi og Breiðdalsheiði.