Hildur Guðna­dóttir hátíðarlistamaður 2026

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Lára Sóley listrænn stjórnandi Listahátíðar 2026 kynnti spennandi dagskrá hátíðarinnar í Iðnó. Eygló Gísla

Það var líf og fjör í menningarrýminu Iðnó síðastliðinn föstudag þegar Listahátíð í Reykjavík kynnti dagskrá sína. Hátíðin fer fram í lok maí fram til miðs júní mánaðar og er dagskráin sannarlega fjölbreytt.

Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts lék nokkur lög og gestir fengu forsmekk af bragði og ilmi hátíðarinnar ásamt því að listrænn stjórnandi, Lára Sóley Jóhannsdóttir, kynnti dagskrána. Listahátíð verður sett í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, þann 30. maí og stendur til 14. júní.

„Listahátíð í Reykjavík var fyrst haldin árið 1970 og í sumar fer hún fram í 35. sinn. Umfjöllunarefni Listahátíðar í ár eru tengsl og hvernig við tengjumst hvert öðru í gegnum listsköpun, samveru og skynjun. 

Á hátíðinni koma fram um 1300 flytjendur á öllum aldri, víða að úr heiminum, úr öllum hverfum borgarinnar og landshlutum. Hildur Guðnadóttir er hátíðarlistamaður og verða fjórir ólíkir viðburðir á dagskrá tengdir henni,“ segir í fréttatilkynningu. 

Á opnunarhátíð í Hafnarhúsinu fá gestir að heyra og sjá brot frá nokkrum viðburðum hátíðarinnar og samhliða opnar Listasafn Reykjavíkur sýningu Karin Sander. Í kjölfarið sameinast allar skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar í frumflutningi á tónverki eftir Samúel Jón Samúelsson. 

„Meðal annarra viðburða má nefna flutning Sinfóníuhljómsveitar Íslands, kóra og einsöngvara á áttundu sinfóníu Mahlers sem aldrei hefur verið flutt hérlendis, listsýningu úkraínska listahópsins Open Group í Nýlistasafninu, sýningar Bjarkar Guðmundsdóttur og James Merry í Listasafni Íslands, fjölskyldudagskrá bæði í Elliðaárdal og Hörpu, Rót - nýja brúðuleiksýningu sem sýnd verður í Þjóðleikhúsinu og Ilmtónleika Fischersund í Austurbæjarbíói.

Koma fyrstu kvennatrommuhljómsveitar Rúanda, Ingoma Nshya, er einn af hápunktum hátíðarinnar en þær sýna glænýja sýningu á stóra sviði Borgarleikhússins, gleðisprengju með trommuleik, dansi og söng. 

Hópurinn var stofnaður 2004 til að leita leiða til að endurheimta styrk, reisn og von í kjölfar þjóðarmorðsins í landinu. Þær stigu byltingarkennt skref, brutu aldagamlar hefðir sem meinuðu konum að svo mikið sem snerta trommur.“

Khalid Abdalla verður með áhrifaríkan einleik í Tjarnarbíói en hann hefur leikið í kvikmyndum á borð við United 93, The Kite Runner og þáttaröðinni The Crown.

Flautuseptettinn viibra frumflytur tónverk Bergrúnar Snæbjörnsdóttur í sviðsetningu Margrétar Bjarnadóttur í Norðurljósum þann 8. júní og verkið LOVE LOVE eftir Arnbjörgu Maríu Danielsen verður frumflutt 9. júní í Silfurbergi. 

Á lokahelgi Listahátíðar verða tveir viðburðir í Eldborg, annars vegar John Grant ásamt hljómsveit 13. júní og hinsvegar sópransöngkonan Angel Blue þann 14. júní. Hér má nálgast nánari upplýsingar um hátíðina og hér má sjá vel valdar myndir frá föstudeginum: 

Hallveig Kristín Eiríksdóttir og Birnir Jón Sigurðsson, forsprakkar tóma rýmisins og þátttakendur í Klúbbnum.Eygló Gísla
Lára Sóley Jóhannsdóttir, listrænn stjórnandi hátíðarinnar og Helga Matthildur Viðarsdóttir, listakona hjá Listvinnzlunni.Eygló Gísla
Hannah Rós Sigurðardóttir Tobin, þátttakandi í Klúbbi Listahátíðar.Eygló Gísla
Kara Hergilsdóttir fyrrum kynningarstjóri hátíðarinnar og Þura Stína Kristleifsdóttir kynningar- og markaðsstjóri hjá Listahátíð.Eygló Gísla
Þórunn Sigurðardóttir fyrrum listrænn stjórnandi Listahátíðar og Lára Sóley Jóhannsdóttir núverandi listrænn stjórnandi.Eygló Gísla
Cristina Agueda, Rebbecca Hidalgo og Eva Yggdrasil – Partur af listrænu teymi Move with Pride sem er opnunarpartý Klúbbs Listahátíðar.Eygló Gísla
Andrea Vilhjálmsdóttir, dagskrár- og verkefnastjóri Klúbbs Listahátíðar.Eygló Gísla
Glæsilegir blástursleikarar stóðu sig með prýði.Eygló Gísla
Lára Sóley kynnir dagskránna og Ástbjörg Rut Jónsdóttir táknmálstúlkar.Eygló Gísla
Hönnunarstofan STRIK stúdíó sem hannaði einkenni hátíðarinnar: Jakob Hermannsson, Gabríel Benedikt Bachmann, Flóki Sigurjónsson, Snorri Eldjárn Snorrason, María Gudjohnsen, Viktor Weisshappel, Auður Albertsdóttir.Eygló Gísla
Tania Zarak Quintana hjá marvöðu og Yuliana Palacios úr dagskrárráði Listahátíðar.Eygló Gísla
Steinunn Knúts Önnudóttir, Vigdís Jakobsdóttir fyrrum listrænn stjórnandi Listahátíðar og Hrefna Lind Lárusdóttir.Eygló Gísla
Markús safnstjóri Listasafns Reykjavíkur í góðum félagsskap.Eygló Gísla
Sara Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Samskipta og menningar hjá Landsbankanum, Daddi Diskó og Hjalti Harðarson markaðsstjóri Landsbankans.. Eygló Gísla
Öflugt teymi Listahátíðarinnar.Eygló Gísla
Guðbrandur Benediktsson safnstjóri Borgarsögusafns og Klara Þórhallsdóttir frá safnaráði.Eygló Gísla
Ikram Zubaydi, Íris Stefanía Skúladóttir og Saadia Ennaji skipuleggjendur Arabískrar yfirtöku í Klúbbnum.Eygló Gísla
Berglind María Tómasdóttir, flautuleikari í viibru og Tryggvi M. Baldvinsson úr stjórn Listahátíðar.Eygló Gísla
