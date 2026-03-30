Það var líf og fjör í menningarrýminu Iðnó síðastliðinn föstudag þegar Listahátíð í Reykjavík kynnti dagskrá sína. Hátíðin fer fram í lok maí fram til miðs júní mánaðar og er dagskráin sannarlega fjölbreytt.
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts lék nokkur lög og gestir fengu forsmekk af bragði og ilmi hátíðarinnar ásamt því að listrænn stjórnandi, Lára Sóley Jóhannsdóttir, kynnti dagskrána. Listahátíð verður sett í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, þann 30. maí og stendur til 14. júní.
„Listahátíð í Reykjavík var fyrst haldin árið 1970 og í sumar fer hún fram í 35. sinn. Umfjöllunarefni Listahátíðar í ár eru tengsl og hvernig við tengjumst hvert öðru í gegnum listsköpun, samveru og skynjun.
Á hátíðinni koma fram um 1300 flytjendur á öllum aldri, víða að úr heiminum, úr öllum hverfum borgarinnar og landshlutum. Hildur Guðnadóttir er hátíðarlistamaður og verða fjórir ólíkir viðburðir á dagskrá tengdir henni,“ segir í fréttatilkynningu.
Á opnunarhátíð í Hafnarhúsinu fá gestir að heyra og sjá brot frá nokkrum viðburðum hátíðarinnar og samhliða opnar Listasafn Reykjavíkur sýningu Karin Sander. Í kjölfarið sameinast allar skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar í frumflutningi á tónverki eftir Samúel Jón Samúelsson.
„Meðal annarra viðburða má nefna flutning Sinfóníuhljómsveitar Íslands, kóra og einsöngvara á áttundu sinfóníu Mahlers sem aldrei hefur verið flutt hérlendis, listsýningu úkraínska listahópsins Open Group í Nýlistasafninu, sýningar Bjarkar Guðmundsdóttur og James Merry í Listasafni Íslands, fjölskyldudagskrá bæði í Elliðaárdal og Hörpu, Rót - nýja brúðuleiksýningu sem sýnd verður í Þjóðleikhúsinu og Ilmtónleika Fischersund í Austurbæjarbíói.
Koma fyrstu kvennatrommuhljómsveitar Rúanda, Ingoma Nshya, er einn af hápunktum hátíðarinnar en þær sýna glænýja sýningu á stóra sviði Borgarleikhússins, gleðisprengju með trommuleik, dansi og söng.
Hópurinn var stofnaður 2004 til að leita leiða til að endurheimta styrk, reisn og von í kjölfar þjóðarmorðsins í landinu. Þær stigu byltingarkennt skref, brutu aldagamlar hefðir sem meinuðu konum að svo mikið sem snerta trommur.“
Khalid Abdalla verður með áhrifaríkan einleik í Tjarnarbíói en hann hefur leikið í kvikmyndum á borð við United 93, The Kite Runner og þáttaröðinni The Crown.
Flautuseptettinn viibra frumflytur tónverk Bergrúnar Snæbjörnsdóttur í sviðsetningu Margrétar Bjarnadóttur í Norðurljósum þann 8. júní og verkið LOVE LOVE eftir Arnbjörgu Maríu Danielsen verður frumflutt 9. júní í Silfurbergi.
Á lokahelgi Listahátíðar verða tveir viðburðir í Eldborg, annars vegar John Grant ásamt hljómsveit 13. júní og hinsvegar sópransöngkonan Angel Blue þann 14. júní.