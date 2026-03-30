Í bataferli frá fíkninni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 30. mars 2026 13:59 Breska tónlistarstjarnan Lola Young hefur átt erfitt ár en er að koma fílefld til baka inn í bransann eftir mikla sjálfsvinnu. Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair Breska ungstirnið Lola Young skaust upp á stjörnuhimininn þegar hún gaf út smellinn Messy árið 2024 en lagið náði gríðarlegum vinsældum um allan heim. Lola seldi upp á tónleika víða og kom fram á ýmsum tónlistarhátíðum en þurfti að draga sig í hlé eftir að hafa misst meðvitund á sviði. Þetta gerðist í New York síðastliðið haust. Þá hafði hún kastað upp fyrir framan tugþúsundir áhorfenda á tónlistarhátíðinni Coachella nokkrum mánuðum áður. Lola Young, sem er fædd árið 2001, opnaði sig nýverið í fyrsta sinn um erfiðleika sína gagnvart fíknisjúkdómi og segist hafa átt í erfiðleikum með eiturlyf. „Ég vil ekki segja of mikið um þetta bara svona fyrir mitt einkalíf en bataferlið er í fullum gangi hjá mér núna. Ég er ekki búin að ná algjörum bata en mér líður alveg mikið betur." Eftir tónleikana í New York í fyrra ákvað hún að taka pásu til að vinna í sínum málum. „Ég elska þetta starf og tek hvorki verkefnum mínum né áhorfendum sem sjálfsögðum hlut. Mér þykir þetta ofboðslega leitt. Ég vona að þið gefið mér annað tækifæri í framtíðinni," skrifaði Lola meðal annars á Instagram hringrás sinni á sínum tíma. Tónlistarárið 2026 byrjaði svo af krafti hjá þessari hæfileikaríku söngkonu. Hún fann öflugan vinskap og stuðning hjá goðsögninni Elton John en hann hefur opinberlega deilt hrifingu sinni á Lolu. Lola fór svo heim með Grammy verðlaun í febrúar fyrir bestu sóló frammistöðu í popptónlist. Hún var með vel heppnað atriði á hátíðinni og virðist allt stefna upp á við. „Ég veit ekki hvað ég get sagt annað en takk kærlega fyrir. Eins og þið sjáið á andlitinu mínu þá er ég ofboðslega þakklát fyrir þetta," sagði Lola og táraðist þegar hún tók á móti verðlaununum. Hún kom fram á vel heppnuðum tónleikum í Los Angeles fyrir viku síðan og segir listina gríðarlega mikilvægt uppreisnartól í hörðum heimi. „Þegar tónleikunum lauk horfði ég í spegil og sagði loks við sjálfa mig: „Ég er stolt af þér" og það var ótrúlega góð tilfinning," skrifaði hún meðal annars á Instagram.