Lífið

Í bataferli frá fíkninni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Breska tónlistarstjarnan Lola Young hefur átt erfitt ár en er að koma fílefld til baka inn í bransann eftir mikla sjálfsvinnu. Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair

Breska ungstirnið Lola Young skaust upp á stjörnuhimininn þegar hún gaf út smellinn Messy árið 2024 en lagið náði gríðarlegum vinsældum um allan heim. Lola seldi upp á tónleika víða og kom fram á ýmsum tónlistarhátíðum en þurfti að draga sig í hlé eftir að hafa misst meðvitund á sviði.

Þetta gerðist í New York síðastliðið haust. Þá hafði hún kastað upp fyrir framan tugþúsundir áhorfenda á tónlistarhátíðinni Coachella nokkrum mánuðum áður. 

Lola Young, sem er fædd árið 2001, opnaði sig nýverið í fyrsta sinn um erfiðleika sína gagnvart fíknisjúkdómi og segist hafa átt í erfiðleikum með eiturlyf. 

„Ég vil ekki segja of mikið um þetta bara svona fyrir mitt einkalíf en bataferlið er í fullum gangi hjá mér núna. Ég er ekki búin að ná algjörum bata en mér líður alveg mikið betur.“ 

Eftir tónleikana í New York í fyrra ákvað hún að taka pásu til að vinna í sínum málum.

„Ég elska þetta starf og tek hvorki verkefnum mínum né áhorfendum sem sjálfsögðum hlut. Mér þykir þetta ofboðslega leitt. Ég vona að þið gefið mér annað tækifæri í framtíðinni,“ skrifaði Lola meðal annars á Instagram hringrás sinni á sínum tíma. 

Tónlistarárið 2026 byrjaði svo af krafti hjá þessari hæfileikaríku söngkonu. Hún fann öflugan vinskap og stuðning hjá goðsögninni Elton John en hann hefur opinberlega deilt hrifingu sinni á Lolu. 

Lola fór svo heim með Grammy verðlaun í febrúar fyrir bestu sóló frammistöðu í popptónlist. Hún var með vel heppnað atriði á hátíðinni og virðist allt stefna upp á við. 

„Ég veit ekki hvað ég get sagt annað en takk kærlega fyrir. Eins og þið sjáið á andlitinu mínu þá er ég ofboðslega þakklát fyrir þetta,“ sagði Lola og táraðist þegar hún tók á móti verðlaununum. 

Hún kom fram á vel heppnuðum tónleikum í Los Angeles fyrir viku síðan og segir listina gríðarlega mikilvægt uppreisnartól í hörðum heimi. 

„Þegar tónleikunum lauk horfði ég í spegil og sagði loks við sjálfa mig: „Ég er stolt af þér“ og það var ótrúlega góð tilfinning,“ skrifaði hún meðal annars á Instagram. 

Fíkn Tónlist Bretland Hollywood


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.