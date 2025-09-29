Hneig niður í miðju lagi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. september 2025 10:30 Lola Young hefur lent í ýmsu á sviðinu. Marleen Moise/Getty Images Breska tónlistarkonan og hæfileikabúntið Lola Young hefur ekki átt sjö dagana sæla þegar það kemur að því að syngja á sviði. Hún kastaði eftirminnilega upp á tónlistarhátíðinni Coachella síðastliðið vor og hneig niður í miðju lagi á tónleikum í New York á laugardag. Tónlistarkonan var stödd á tónlistarhátíðinni All Things Go í tónleikahöllinni Forest Hills í New York borg. Lola, sem er fædd árið 2001, er alin upp í Englandi og skaust upp á stjörnuhimininn fyrir nokkrum árum. Hún er með ráma og einstaka rödd sem minnir á breskar goðsagnir á borð við Amy Winehouse og lag hennar Messy var í dágóða stund vinsælasta lagið í Bretlandi. Fjöldi fólks náði þessari átakanlegu stund á myndbandi þar sem Lola sést segja við hljómsveitarmeðlimi að það sé að fara að líða yfir hana. Örstuttu síðar hneig hún niður eins og sjá má hér: @stanstoks Big thanks to Lola for flying me out to her show as her plus one. Sorry that you fainted and that licensing @StansToks #LolaYoung #faints #lolayoungfainting #stanblade ♬ original sound - S T A N B L A D E Daginn eftir skrifaði Lola á Instagram síðu sína að það væri í lagi með hana en hún birti í kjölfarið færslu þar sem hún segist því miður þurfa að aflýsa tónleikum sínum í Washington DC sem áttu að vera í dag. View this post on Instagram A post shared by 𝕿𝖍𝖊𝖊 𝕷𝖔𝖑𝖆 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌 (@lolayounggg) Tónlist Mest lesið „En áttu ekki dóttur?“ Lífið Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar Lífið Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Lífið Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Lífið Hneig niður í miðju lagi Tónlist Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Lífið „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Lífið Selena Gomez giftist Benny Blanco Lífið Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Lífið samstarf Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið Fleiri fréttir Hneig niður í miðju lagi Joy Orbison treður upp í Austurbæjarbíói Samdi lag um ást sína á RIFF Söguleg rappveisla í Laugardalnum Laufey treður upp með Justin Bieber Árný Margrét ómaði á tískupöllum í New York Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Laufey syngur á íslensku á nýrri plötu: „Hver annar af kynslóð Laufeyjar er að gera tónlist eins og þessa?“ Lög Sálarinnar verða að kvikmynd Enginn fær að skipta sér af tónlist Laufeyjar Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Sjá meira