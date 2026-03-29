Bergdís Ellertsdóttir tekur við stöðu sendiherra í Kína síðar á árinu. Hún hefur starfað við utanríkisþjónustu í hálfan fjórða áratug og var sendiherra í Bandaríkjunum áður en Svanhildur Hólm Valsdóttir tók við embættinu fyrir tveimur árum.
Eiríkur Jónsson greindi fyrstur frá ferðalaginu sem fram undan er hjá Bergdísi. Hún segist í samtali við fréttastofu að svo stöddu ekki geta tjáð sig um málið. Bergdís tekur við embættinu af Þóri Ibsen sem hefur gegnt því frá árinu 2021.
Þegar litið er yfir ferilskrá Bergdísar sést að hún hefur komið víða við í utanríkisþjónustunni.
Bergdís hóf störf hjá utanríkisráðuneytinu árið 1991 og varð ritari við verslunardeildina. Hún hóf síðan störf við sendiráð Íslands í Bonn í Þýskalandi og varð varaformaður sendinefndarinnar.
Frá 2000 til 2003 var hún aðstoðarframkvæmdastjóri stjórnmáladeildar sem sá um öryggismál, málefni Atlantshafsbandalagsins og Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu og tvíhliða samskipti við Bandaríkin, Kanada og Rússland. Árið 2003 varð hún aðstoðarframkvæmdastjóri verslunardeildar utanríkisráðuneytisins og síðan framkvæmdastjóri alþjóðaöryggis- og þróunarmála árið 2007.
Árið 2007 var Bergdís jafnframt útnefnd aðstoðaraðalritari EFTA í Brussel og gegndi því embætti til ársins 2012. Hún var helsti samningamaður Íslendinga í fríverslunarviðræðum við Kína í september 2012. Í september árið 2014 var hún útnefnd formaður sendinefndar Íslands til Evrópusambandsins og sendiherra Íslands í Belgíu, Hollandi, Lúxemborg og San Marínó.
Í ágúst árið 2018 var Bergdís útnefnd fastafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og í október sama ár var tilkynnt að hún yrði nýr sendiherra Íslands í Bandaríkjunum frá 1. ágúst 2019. Hún tæki við stöðunni af Geir H. Haarde.
Bergdís er fædd árið 1962 og því á 64. aldursári og er gift Jóni Óskari Sólnes sem skrifaði einmitt bókina Washington DC innblásinn af dvöl þeirra hjóna vestan hafs í sendiherratíð Bergdísar þar.