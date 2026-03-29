Árneshreppur og Kaldrananeshreppur á Vestfjörðum munu sameinast eftir að meirihluti íbúa í báðum sveitarfélögum samþykktu tillöguna í íbúakosningu sem lauk í gær. Oddviti Kaldrananeshrepps trúir að sameinað sveitarfélag fái kröftuga innspýtingu frá ríkinu enda sé mikill áhugi á svæðinu og skortur á íbúðarhúsnæði eftir því.
Kjörsókn í Árneshreppi var rúmlega 80 prósent og sögðu 57 prósent já við sameiningu. Kjörsókn var minni í Kaldrananeshreppi, eða 57 prósent, en þar voru 73 prósent fylgjandi.
Finnur Ólafsson oddviti Kaldrananeshrepps segir að í báðum hreppum hafi kalli íbúa um sameiningu verið svarað.
„Þetta er það sem var búið að skynja og maður skynjaði þetta líka frá Árneshreppi þannig að áhuginn var til staðar og við vorum náttúrulega bara að mæta þeim óskum þegar við fórum í þessa vinnu.“
Hann er bjartsýnn á framhaldið.
„Ég trúi því að núna leysist úr læðingi smá framlag frá ríkinu sem getur nýst til þess að reyna að vera með einhverja kröftuga innspýtingu á okkar svæði. Það er alveg ljóst að það er mikill áhugi á öllu þessu svæði. Við finnum gríðarlega mikið fyrir íbúðarhúsnæðisskorti núna, bæði hvort sem það er í Kaldrananeshreppi eða Árneshreppi. Við sem sveitarfélag viljum náttúrulega bara tryggja að innviðirnir séu til staðar þannig að svæðið okkar allt saman geti vaxið og dafnað.“
Fjörutíu prósent íbúa í Árneshreppi voru á móti sameiningu og í hreppnum var stofnað til framboðsins Framtíð Árneshrepps sem valkosts fyrir þá sem ekki teldu tímabært að ganga til sameiningar. Finnur hefur engar áhyggjur af því að slíkt framboð spilli fyrir sameiningarferlinu.
„Nei, alls ekki. Ég fagna öllum áhuga á að taka þátt í sveitarstjórnarmálum og þetta sýnir einmitt hvað það er mikil gróska til staðar þegar fólk er tilbúið að berjast fyrir sínu nærumhverfi. Og ég fagna því að að það sé komin þessi staða og að það sé bara hægt að virkja fólk með til þess að vinna að góðum málum fyrir sín svæði.“
Finnur segist munu taka sunnudaginn rólega.
„Og síðan förum við bara aftur að ræða málin eftir helgi. Síðan eru náttúrulega bara kosningar í maí og það verður svona bara að sjá, sjá hvernig þetta þróast fram að því.“
Stóra málið í svona sameiningum, hvort sem er sveitarfélaga eða íþróttafélaga, er yfirleitt að finna nafn á nýtt sveitarfélag. Hvernig leggst það í þig?
„Heyrðu, þetta er náttúrulega bara eitt af þessum krefjandi verkefnum sem eru fram undan, að finna nýtt nafn, eða ekki. Það er bara hægt að halda Árneshreppi, Kaldrananeshreppi. nöfnunum, en þetta er náttúrulega alltaf bara í höndum íbúanna að þeir velji sér sína útkomu.“