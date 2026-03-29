Nokkrir bílar eru fastir í Norðdal við Steingrímsfjarðarheiði. Vegurinn er ófær.
Þetta kemur fram á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is. Það er til skoðunar að sjá hvort hægt verði að opna hann aftur.
„Þæfingur, hálka eða snjóþekja eru mjög víða og enn ófært á nokkrum leiðum,“ segir á síðunni.
Þá er víðar ófært á Vestfjörðum, til að mynda á er ófært um Dynjandisheiði og Kleifaheiði. Þá er óvissustig vegna snjóflóðahættu á Flateyrarvegi.