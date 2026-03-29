„Talan á vigtinni hefur sagt mér alltof mikið í gegnum tíðina,“ skrifar Eva Laufey Kjaran í einlægri færslu á Facebook. Hún er sterkari en nokkru sinni áður og æfir sig í að sleppa tökum á tölunni á vigtinni þar sem kröfur samfélagsins séu óraunhæfar.
Eva Laufey, sem er þáttastjórnandi Ísskápastríðs og markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaupa, greinir frá því að hún fór í mælingu fyrir skömmu og mælist í yfirþyngd samkvæmt BMI-stuðlinum. Eftir mælinguna hafi hún verið mjög hugsi þar sem líðan hennar segir allt annað en stuðullinn.
„Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið. Ég hreyfi mig að minnsta kosti fjórum sinnum í viku, oft oftar. Markmiðið er ekki að grennast heldur til að líða vel. Ég get hlaupið 20 km+, farið í fjallgöngu og lyft lóðum. Ég er í mínu besta formi og finn fyrir mikilli orku og ég finn hvað ég styrkist með hverri æfingu,“ skrifar Eva Laufey.
Undanfarið ár hafi hún sleppt tökum á tölunni á skalanum. Hún borði fjölbreyttan mat en segist aldrei ætla að sleppa því að fá sér köku og gotterí enda virki boð og bönn ekki fyrir hana.
„Kannski tengist þetta minni eigin reynslu. Ég man vel eftir mælingunum í skólanum þegar við fengum miða með þyngdinni okkar. Ég kveð alltaf fyrir og var oft þyngri en aðrar stelpur. Ég fékk stundum að heyra að ég væri „of þung“ eða „stórbeinótt“. Ég er bara þannig gerð, það er gott í mér pundið. En sem barn fóru þessar tölur og orð beint inn í sálina.“
Eva Laufey á í dag þrjár stelpur og segist oft hugsa um þetta í því samhengi þar sem kröfur samfélagsins séu oftar en ekki óraunhæfar. Henni finnst frekar mikilvægt að dæturnar heyri að þær borði allan mat, hreyfi sig til að vera heilbrigðar og sterkar í stað þess að grennast og að tölurnar segi ekki alla söguna.
„Ég hef eytt of mörgum árum í að láta kg-töluna hafa of mikið vægi. Í dag vel ég frekar að horfa á styrk og vellíðan sem minn mælikvarða. Það er auðvitað nauðsynlegt fyrir okkur öll að huga að heilsunni og ég er ekki að segja að við eigum að loka augunum fyrir mælingum, frekar horfa líka á aðra þætti sem skipta máli,“ segir Eva Laufey.
Hún lýkur færslunni á að greina frá plönum helgarinnar, helgarbakstri og helgarhlaupinu.