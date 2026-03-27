Ágúst tekur við brekkusöngnum á Þjóðhátíð í Eyjum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. mars 2026 11:45 Ágúst Þór Brynjarsson sendi frá sér lagið Á leiðinni árið 2024. Jóndís Inga Hinriksdóttir Tónlistarmaðurinn Ágúst Þór Brynjarsson mun sjá um brekkusönginn á Þjóðhátíð í Eyjum í sumar. Hann tekur við af Magnúsi Kjartani sem stýrði söngnum undanfarin ár. Svipt var hulunni af því hver tekur við einum stærsta viðburði ársins í Brennslunni á FM957 í morgun. Hægt er að hlusta í spilaranum hér fyrir neðan en viðtalið við Ágúst hefst eftir eina klukkustund og 49 mínútur. Ágúst er Húsvíkingur og kynntust landsmenn honum er hann tók þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins árið 2025 þar sem hann söng lagið Eins og þú. Hann byrjaði að gefa út tónlist 21 árs og hætti í fótbolta til að sinna draumnum. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Ágúst fetar í fótspor Magnúsar Kjartans. Þegar Magnús Kjartan glímdi við veikindi sumarið 2024 tók Ágúst við sem aðalsöngvari Stuðlabandsins og ferðaðist með hljómsveitinni út um allt land. „Ég hef alltaf verið með það hugarfar að það er enginn að fara hringja í mig að fyrra bragði. Því er ég duglegur að hringja, senda skilaboð, kynna mig og koma mér á framfæri. Ég hef allavega aldrei tapað á því að hringja eða senda póst, versta sem gerist er að ég enda á sama stað og ég var á fyrir símtalið," sagði Ágúst í viðtali á Vísi sumarið 2024. Ágúst greinir sjálfur frá fréttunum með færslu á Facebook þar sem hann segist stoltur og þakklátur fyrir að fá að taka við brekkusöngnum. „Stór og mikil hefð með langa sögu, og það er ótrúleg tilfinning að fá að verða hluti af henni. Ég hlakka til að fá að syngja og spila með ykkur öllum í Herjólfsdal, á sunnudagskvöldi í ágústmánuði, á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum," segir hann. Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna Tónlistarmaðurinn Magnús Kjartan Eyjólfsson aðalsöngvari Stuðlabandsins mun ekki stýra brekkusöngnum í Eyjum í ár líkt og undanfarin ár. Hann segist ekki hafa fundið fyrir neistanum sem til þarf á síðasta ári og því hafa ákveðið að kalla þetta gott í Eyjum, þó hann sé alls ekki hættur í tónlistinni. 23. febrúar 2026 21:27