Seldu skuldlaust hótel og fóru að leika sér Stefán Árni Pálsson skrifar 26. mars 2026 13:01 Stefán hefur haft nóg að gera í kringum allt sem kemur að hlöðunni undanfarin ár. Í Íslandi í dag kynntist Tómas Arnar Þorláksson lífinu og listinni í Leifshúsi og manninum sem rekur það. Stefán Tryggva- og Sigríðarson seldi hótel ásamt konu sinni fyrir nokkrum árum síðan. Hann nýtti söluhagnaðinn í að umbreyta hlöðu í sýningarsal og fjósi og fjárhúsi í gistiaðstöðu. Síðan þá hafa listamenn úr öllum áttum fengið að dvelja á býlinu án þess að greiða einn einasta eyri fyrir. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem Stefán fer nánar út í ferlið allt og sögu hlöðunnar. „Þegar ég reyni að útskýra hvað við erum að gera hérna þá verður fólk eitt spurningamerki," segir Stefán og heldur áfram. „Við erum að borga af þessu húsnæði fasteignagjöld, hita og hvað sem fylgir. Ég er alltaf að gera eitthvað hérna. Stutta útgáfan af þessari sögu er að ég er að gera þetta fyrir erfidrykkjuna mína. Það svar dugar oftast og fólk fer þá ekkert að spyrja meira heldur hugsar frekar, já hann er svona ruglaður þessi." Hann segir að á fimm árum hafi húsnæðið og gæði þess spurst út án þess að auglýst hafi verið. Sautján ár í hótelbransanum Áður en Stefán sneri sér að þessu ráku þau hjónin hótelið Hótel Natura á lóðinni fyrir neðan. Þau seldu hótelið árið 2022 sem gerði þeim kleift að gera meira af því sem þau hafa gaman af. „Við ólum upp okkar krakka hér. Síðan þegar ég er orðinn þreyttur á því að vera í kúabúskapnum þá förum við yfir í ferðaþjónustuna og byggjum upp þetta hótel þarna niður frá. Við erum alveg á fullu í því í sautján ár og fengum þá nóg af því. Við seldum þá skuldlaust hótel og þess vegna höfum við getað leikið okkur svolítið hérna."