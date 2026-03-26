Guðni Ágústsson, fyrrverandi ráðherra, er nú á fullu við að undirbúa sérstaka Njálusýningu og hann kann að lýsa því en auk hans verða þau Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir rektor og Gissur Páll Gissurarson tenór sem flytja textann.
„Þetta er nú þannig til komið að Njálufélagið var stofnað og við héldum mikla héraðshátíð þar sem við settum allt á svið úr Njálu í sumar, þar riðu 99 hetjur Flosa í skykkjum á glæstum hestum um héraðið á leið til Bergþórshvols að brenna. Þar settum við upp 700 manna sýningu, þar sem Svandís Þóra Einarsdóttir Bollasonar á Hvolsvelli var stóra númerið með landsfrægum leikurum. Mikil sýning, beint úr Njálu. Og svo brenndum við Njál, og Bergþóru, Skarphéðin og Þórð litla inni á Rangárbökkum. Þar voru sjö þúsund manns á menningarnótt.“
Og Guðni er hvergi nærri af baki dottinn, Njála mun fylgja honum alla tíð og nú er ný Njálusýning.
„Nú erum við sigin af stað í áframhaldandi Njáluverkefni, þau verða auðvitað mörg í framtíðinni – vonandi – segjum söguna fram í tali og tónum í Salnum í Kópavogi þar sem Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir gengur til liðs við okkur og Gissur Páll Gissurarson söngvarinn mikli. Við flytjum Njálu á tveimur tímum með tilþrifamiklum hætti, perlur Njálu, aðalatriðin; segjum hana á tveimur tímum. Og Gissur Páll brestur í söng við og við og Salurinn og Kópavogur nötrar undir þessum mikla söngvara. Þetta verður tilkomumikil sýning og ógleymanleg.
Og ekki er að spyrja að flutningnum.
„Ég tala náttúrlega hina fornu rödd Njálumanna og Ólína Kjerúlf kemur beint frá því að hafa verið þula í sjónvarpi, stjórnmálamaður og núna rektor á Bifröst. Gissur er einn af bestu tenórum í Evrópu. Ég trúi því að það verði óskaplega gaman í Salnum föstudags- og laugardagskvöld og ég vil hvetja fólk til að skrá sig sem allra fyrst í Salinn.“
Þetta er tilfinningaríkt.
„Þetta er hlátur og þetta er grátur og tilfinningaríkar senur sem við flytjum úr Njálu. Menn upplifa söguna allt frá því að Hallgerður Langbrók er ung þar til Gunnar gefur henni kinnhestinn. Gunnar fellur í lýsingu okkar. Njáll er brenndur inni, og Bergþóra og Þórður litli. Þetta er Njála í allri sinni dýrð. Svo er undirleikari Matthildur Anna, sem leikur undir hin stórbrotnu lög Skarphéðins í brennunni. Og mörg mörg fleiri tilkomumikil lög og hann endar á Hamraborginni. Þessi lög, sum eru kórlög sem hann syngur einn, þessi granni mikli tenór. Þetta verður tilkomumikið.“
Ólína leikur Hallgerði, Hildigunni Starkaðardóttur og Bergþóru. Hvernig er þetta til komið að hún sé í sýningunni?
„Ólína er með okkur, og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, í stjórn Njálufélagsins og hefur tekið þátt í þessu öllu. Hún er náttúrlega sagnfræðimenntuð og vel að sér á öllum þessum sviðum. Það hefur verið gott að hafa fyrrverandi menningarmálaráðherra Íslands með okkur í liði, með sína menntun og sína framsögn, til að taka kvenhlutverkin í Njálu.“
Þú leikur náttúrlega Gunnar á Hlíðarenda?
„Við Gissur Páll flytjum þetta til skiptis. Hann er mikill sagnamaður og við köllumst á söguna frá upphafi til enda, aðalatriðin og tilfinningaríkust. Það mun enginn gleyma þessari sýningu sem á henni verður.“
Guðni segir þetta sem sagt frjálslegt og þeir Gissur Páll stökkva til og frá í hlutverkunum.
„Stundum er maður Gunnar og stundum er maður Njáll. Og stundum er maður hinir og þessir. Við skiptum með okkur verkum og göngum inn í það að vera Skarphéðinn og Flosi. Þetta gerum við alveg hiklaust. Við erum ekki fastir í einhverju einu hlutverki, við erum að túlka svo margt úr Njálu og svo mörg nöfn koma fyrir í þessari vígasögu.“
En hvor fær að slá Ólínu utan undir? Ert það þú eða Gissur?
„Við gefum henni kinnhestinn, hún fær þrjá kinnhesta á sviðinu hún Ólína; Hallgerður var svo harðvítug að við hvern kinnhest var maður hennar felldur hvort sem það var Þorvaldur, Glúmur eða Gunnar á Hlíðarenda. Sá sem er í hlutverki Gunnars gefur henni kinnhest sem hefur meiri afleiðingar en nokkur kinnhestur fyrr eða síðar.“
Þetta eru vissulega stórkostlegar bókmenntir, en er einhver meiri Njálusérfræðingur hér á landi en þú?
„Jájá, það eru gríðarlega margir sérfræðingar, kennarar og lögfræðingar sem eru spakir í Njálu. Ég hef tekið að mér hlutverk Jóns Böðvarssonar, ég hef verið leiðsögumaður og þá fer ég með söguna einn. Við komum á Bergþórshvol og á Hlíðarenda og etum kjötsúpu. Ég er svona sá sem er frægastur í dag í nafni Jóns Böðvarssonar að segja söguna.
En það er mikið til af Njálusérfræðingum. Hermann Árnason hestamaðurinn mikli hefur náttúrlega riðið um slóðirnar með Íslendingum og útlendingum. Arthúr Björgvin Bollason er náttúrlega frægur Njálumaður og margir fleiri. En ég er auðvitað þjóðfrægastur núna. Menn telja víst að ég hafi verið uppi í Njálu.“
Nú?
„Já, sagan segir að það hafi verið að grafa upp á Bergþórsholi og þá kom upp beinagrind af fullorðnum manni. Ég var kallaður til og sagði vitaskuld: Þetta er bara Njáll vinur minn lifandi kominn. Eftir hálfan mánuð komu þeir niður á beinagrind af barni. Og enn var ég kallaður til og sagði þá: Nú, þetta er Njáll þegar hann var drengur. Svona eru nú sögurnar í kringum þetta margar. En við höldum áfram í vor og haust. Ef Guð og Njáll lofa.“