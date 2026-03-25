Lífið

Siggi og Alma orðin for­eldrar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigurður Ingvarsson og Alma Finnbogadóttir eru lukkuleg með stúlkuna litlu. Getty

Leikarinn Sigurður Ingvarsson og viðskiptafræðingurinn Alma Finnbogadóttir eru orðin foreldrar eftir að þeirra fyrsta barn, lítil stúlka, kom í heiminn í byrjun febrúar.

Vísir greindi frá því 3. desember 2025 að Siggi og Alma ættu von á barni þegar vinir þeirra héldu steypiboð fyrir þau. Akkúrat tveimur mánuðum síðar kom stúlka í heiminn, 3. febrúar 2026.

Siggi og Alma hafa verið par í rúm fimm ár og búa saman í Vesturbænum. Þau bjuggu um stund saman í New York, þar sem Alma stundaði nám við listaháskólann Parsons en hún starfar nú hjá auglýsingaskrifstofunni Pipar.

Sigurður kemur úr mikilli leikarafjölskyldu, er sonur Ingvars E. Sigurðssonar og Eddu Arnljótsdóttur, útskrifaðist af leiklistarbraut LHÍ 2022 og fór þaðan í Borgarleikhúsið þar sem hann lék í Eitraðri lítilli pillu og Ketti á heitu blikkþaki. Þá hefur hann leikið í myndunum Snertingu og Sumarljós og svo kemur nóttin og fór með hlutverk Ragnars í þáttunum um Vigdísi.

