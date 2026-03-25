Siggi og Alma orðin foreldrar Magnús Jochum Pálsson skrifar 25. mars 2026 10:06 Sigurður Ingvarsson og Alma Finnbogadóttir eru lukkuleg með stúlkuna litlu. Getty Leikarinn Sigurður Ingvarsson og viðskiptafræðingurinn Alma Finnbogadóttir eru orðin foreldrar eftir að þeirra fyrsta barn, lítil stúlka, kom í heiminn í byrjun febrúar. Vísir greindi frá því 3. desember 2025 að Siggi og Alma ættu von á barni þegar vinir þeirra héldu steypiboð fyrir þau. Akkúrat tveimur mánuðum síðar kom stúlka í heiminn, 3. febrúar 2026. Siggi og Alma hafa verið par í rúm fimm ár og búa saman í Vesturbænum. Þau bjuggu um stund saman í New York, þar sem Alma stundaði nám við listaháskólann Parsons en hún starfar nú hjá auglýsingaskrifstofunni Pipar. View this post on Instagram A post shared by Sigurður Ingvarsson (@siggi_ingvars) Sigurður kemur úr mikilli leikarafjölskyldu, er sonur Ingvars E. Sigurðssonar og Eddu Arnljótsdóttur, útskrifaðist af leiklistarbraut LHÍ 2022 og fór þaðan í Borgarleikhúsið þar sem hann lék í Eitraðri lítilli pillu og Ketti á heitu blikkþaki. Þá hefur hann leikið í myndunum Snertingu og Sumarljós og svo kemur nóttin og fór með hlutverk Ragnars í þáttunum um Vigdísi.