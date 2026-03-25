Lífið

Sassa selur í Skerja­firði

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sassa iðjuþjálfi og lífskúnstner selur glæsilegt einbýlishús í Skerjafirði.
Iðjuþjálfinn og lífskúnstnerinn Sigríður Ásta Eyþórsdóttir, betur þekkt sem Sassa, hefur sett sjarmerandi og einstakt einbýlishús sitt í Skerjafirði á sölu. Ásett verð er tæplega 260 milljónir króna en húsið er 333 fermetrar að stærð.

Er um að ræða reisulegt einbýli á þremur hæðum innst í botnlanga við Hörpugötu í Litla Skerjafirði. Viðargólfin, einstök eldhúseyjan, hlýleg sólstofan og flippaðar baðherbergisflísar í bland við skemmtileg listaverk gera þetta heimili engu líkt. 

Ætli þetta sé flippaðasta baðherbergi landsins?

Sindri Sindrason heimsótti Sössu árið 2017 þar sem hún sýndi honum króka og kima hússins og sagðist helst vilja búa í kommúnu. Hér má sjá þáttinn í heild sinni: 

Í garðinum má finna stóra viðarverönd á þremur pöllum með heitum potti, útieldhúsi og innfelldu trampolíni. Húsið var byggt 1948 og stendur á afgirtri og gróinni 691,0 fermetra eignarlóð.

Glæsilegt einbýli.
Einstakar innréttingar!
Heitur pottur og stór pallur.
Húsið er á þremur hæðum.
Hugguleg sólstofa.

Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

Hús og heimili Fasteignamarkaður


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.