Sassa selur í Skerjafirði Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 25. mars 2026 10:00 Sassa iðjuþjálfi og lífskúnstner selur glæsilegt einbýlishús í Skerjafirði. Iðjuþjálfinn og lífskúnstnerinn Sigríður Ásta Eyþórsdóttir, betur þekkt sem Sassa, hefur sett sjarmerandi og einstakt einbýlishús sitt í Skerjafirði á sölu. Ásett verð er tæplega 260 milljónir króna en húsið er 333 fermetrar að stærð. Er um að ræða reisulegt einbýli á þremur hæðum innst í botnlanga við Hörpugötu í Litla Skerjafirði. Viðargólfin, einstök eldhúseyjan, hlýleg sólstofan og flippaðar baðherbergisflísar í bland við skemmtileg listaverk gera þetta heimili engu líkt. Ætli þetta sé flippaðasta baðherbergi landsins?Fasteignamarkaðurinn Sindri Sindrason heimsótti Sössu árið 2017 þar sem hún sýndi honum króka og kima hússins og sagðist helst vilja búa í kommúnu. Hér má sjá þáttinn í heild sinni: Í garðinum má finna stóra viðarverönd á þremur pöllum með heitum potti, útieldhúsi og innfelldu trampolíni. Húsið var byggt 1948 og stendur á afgirtri og gróinni 691,0 fermetra eignarlóð. Glæsilegt einbýli.Fasteignamarkaðurinn Einstakar innréttingar!Fasteignamarkaðurinn Heitur pottur og stór pallur.Fasteignamarkaðurinn Húsið er á þremur hæðum.Fasteignamarkaðurinn Hugguleg sólstofa.Fasteignamarkaðurinn Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina.