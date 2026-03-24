Lífið

Kynusli, ærslagangur og nas­istar í kjallaranum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kabarett gerist á Kit Kat-klúbbnum á ólgutíma Weimar-lýðveldisins. Diljá Daðadóttir/Þjóðleikhúsið

Þjóðleikhúskjallaranum var breytt í þýskan næturklúbb þegar Leikhús ókunnuga fólksins frumsýndi söngleikinn Kabarett síðasta föstudag. Áhorfendur voru fluttir aftur um hundrað ár til millistríðsáranna í Berlín þar sem ástin blómstrar á kynlegum klúbbi samhliða uppgangi nasismans.

Leikhús ókunnuga fólksins er nýr hópur ungs listafólks með fjölbreyttan bakgrunn sem hefur ástríðu fyrir söngleikjaforminu og tekst hér á við hinn geysivinsæla söngleik Kabarett með nýstárlegum hætti.

Söngleikurinn Kabarett var fyrst sýndur á Broadway 1966 og er fyrir löngu orðin klassík. Kabarett gerist á millistríðsárunum og hverfist í kringum Kit Kat-klúbbinn í Berlín þar sem ástin og frelsið blómstrar. Utan veggja klúbbsins eykst ógn nasismans dag frá degi.

Tómas Howser og Una Ragnarsdóttir fara með aðalhlutverk í sýningunni.

Leikstjóri sýningarinnar er Bjartur Örn Bachmann og með aðalhlutverk fara Almar Blær Sigurjónsson, Tómas Howser, Una Ragnarsdóttir, Júlía Hannam, Magnús Loftsson, Stefán Þór Þorgeirsson og Sigríður Ásta Olgeirsdóttir. Auk þeirra fara fjölmargir aðrir með hlutverk í sýningunni, leikarar og dansarar og stór hljómsveit spilar undir.

Þjóðleikhúskjallarinn fylltist af fólki á frumsýningunni á föstudaginn og smellti Diljá Daðadóttir myndum af stemmingunni. 

Bjartur Örn Bachmann leikstjóri verksins og Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri.Diljá Daðadóttir

Þjóðleikhúskjallarinn fylltist af fólki eftir sýninguna.Diljá Daðadóttir

Hljómsveit Ingibjörg Azima Guðlaugsdóttir, Sölvi Kolbeinsson, Tumi Torfason, Ýmir Haukur Guðjónsson, Friðrik Örn Sigþórsson, Fannar Sigurðsson, Þorsteinn Jónsson og Aðalheiður Þorsteinsdóttir.Diljá Daðadóttir

Júlía Kolbrún Sigurðardóttir, Arndís María Ólafsdóttir, Helena Hafsteinsdóttir, Bríet Felixdóttir, Melanie Ubaldo og Matthías Tryggvi Haraldsson.Diljá Daðadóttir

Feðginin Vigdis Howser Harðardóttir og Hörður Magnússon.Diljá Daðadóttir

Hafsteinn Níelsson, Rán Ragnarsdóttir og Lísbet Sveinsdóttir.Diljá Daðadóttir

Gríma Valsdóttir og Hulda Kristín Hauksdóttir sem sáu um búningahönnun verksins.Diljá Daðadóttir

Bjartur Örn Bachmann og Kanema Mashinkila.Diljá Daðadóttir

Matthías Tryggvi Haraldsson og Karl Ágúst Úlfsson, þýðandi verksins, með tveimur góðum gestum. Diljá Daðadóttir

Harpa Mjöll Magnúsdóttir, Júlí Mjöll og Jens Óli Jensson.Diljá Daðadóttir

Arnmundur Ernst Backman og Arnar Dan Kristjánsson voru meðal frumsýningargesta.Diljá Daðadóttir

Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri Reykjavíkur ásamt eiginmanni sínum, Hrannari B. Arnarssyni.Diljá Daðadóttir

Sindri Benediktsson og Bryndís Magnúsdóttir, sem hannaði leikmynd sýningarinnar.Diljá Daðadóttir

Þorsteinn Bachmann, leikari og faðir leikstjórans, hýr á brá.Diljá Daðadóttir
