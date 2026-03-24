Þjóðleikhúskjallaranum var breytt í þýskan næturklúbb þegar Leikhús ókunnuga fólksins frumsýndi söngleikinn Kabarett síðasta föstudag. Áhorfendur voru fluttir aftur um hundrað ár til millistríðsáranna í Berlín þar sem ástin blómstrar á kynlegum klúbbi samhliða uppgangi nasismans.
Leikhús ókunnuga fólksins er nýr hópur ungs listafólks með fjölbreyttan bakgrunn sem hefur ástríðu fyrir söngleikjaforminu og tekst hér á við hinn geysivinsæla söngleik Kabarett með nýstárlegum hætti.
Söngleikurinn Kabarett var fyrst sýndur á Broadway 1966 og er fyrir löngu orðin klassík. Kabarett gerist á millistríðsárunum og hverfist í kringum Kit Kat-klúbbinn í Berlín þar sem ástin og frelsið blómstrar. Utan veggja klúbbsins eykst ógn nasismans dag frá degi.
Leikstjóri sýningarinnar er Bjartur Örn Bachmann og með aðalhlutverk fara Almar Blær Sigurjónsson, Tómas Howser, Una Ragnarsdóttir, Júlía Hannam, Magnús Loftsson, Stefán Þór Þorgeirsson og Sigríður Ásta Olgeirsdóttir. Auk þeirra fara fjölmargir aðrir með hlutverk í sýningunni, leikarar og dansarar og stór hljómsveit spilar undir.
Þjóðleikhúskjallarinn fylltist af fólki á frumsýningunni á föstudaginn og smellti Diljá Daðadóttir myndum af stemmingunni.
Leikritið Gæðablóð var frumsýnt fimmtudaginn 12. mars á stóra sviði Þjóðleikhússins. Fjöldi góðra gesta úr leikhússenunni, menningarbransanum og öðrum geirum mætti til að sjá þá Unnstein Manúel Stefánsson, Jónmund Grétarsson og Davíð Þór Katrínarson stíga á svið.