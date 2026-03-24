Eitt frum­legasta hús Reykja­víkur á sölu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Englaborg 17 við Flókagötu er til sölu.
Á horni Flókagötu og Rauðarárstígs stendur einstakt listamannahús sem heitir Englaborg 17. Jón Engilberts listmálari byggði þetta glæsilega einbýlishús fyrir sig og fjölskyldu sína árið 1942 en einungis tvær fjölskyldur hafa búið þarna. 

Hjónin, hönnuðirnir og listamennirnir Tinna Gunnarsdóttir og Sigtryggur Bjarni Baldvinsson sem hafa sett húsið á sölu eftir að hafa búið þar í áratugi með börnum sínum þremur. 

Gunnlaugur Halldórsson arkitekt teiknaði húsið en Jón Engilberts bjó í húsinu um áratugaskeið ásamt Tove konu sinni og fjölskyldu þar sem húsið var í senn heimili og vinnustofa listamannsins.

Fallegar stofur, fjöldi herbergja og vinnustofa með fjögurra til fimm metra lofthæð gera eignina einstaka á sinn hátt.

Sindri Sindrason heimsótti fjölskylduna í Englaborg árið 2013 í þáttunum Heimsókn. Hér má sjá innlitið: 

