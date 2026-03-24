Eitt frumlegasta hús Reykjavíkur á sölu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. mars 2026 11:51 Englaborg 17 við Flókagötu er til sölu. Híbýli fasteignasala Á horni Flókagötu og Rauðarárstígs stendur einstakt listamannahús sem heitir Englaborg 17. Jón Engilberts listmálari byggði þetta glæsilega einbýlishús fyrir sig og fjölskyldu sína árið 1942 en einungis tvær fjölskyldur hafa búið þarna. Hjónin, hönnuðirnir og listamennirnir Tinna Gunnarsdóttir og Sigtryggur Bjarni Baldvinsson sem hafa sett húsið á sölu eftir að hafa búið þar í áratugi með börnum sínum þremur. Húsið er einkar glæsilegt.Híbýli fasteignasala Gunnlaugur Halldórsson arkitekt teiknaði húsið en Jón Engilberts bjó í húsinu um áratugaskeið ásamt Tove konu sinni og fjölskyldu þar sem húsið var í senn heimili og vinnustofa listamannsins. Gluggarnir á vinnustofunni eru engum líkir.Híbýli fasteignasala Fallegar stofur, fjöldi herbergja og vinnustofa með fjögurra til fimm metra lofthæð gera eignina einstaka á sinn hátt. Sindri Sindrason heimsótti fjölskylduna í Englaborg árið 2013 í þáttunum Heimsókn. Hér má sjá innlitið: Hér má lesa nánar um Englaborg 17.