Óhjákvæmilegt að Ísland fái sjálfkeyrandi ökutæki Kristján Már Unnarsson skrifar 23. mars 2026 20:40 Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, fór fyrir tillögunni um að hefja samtal um innleiðingu sjálfkeyrandi farartækja á Íslandi. Sigurjón Ólason Borgarstjórn Reykjavíkur hefur samþykkt að fela borgarstjóra að hefja samtal við stjórnvöld, Alþingi og viðeigandi stofnanir, um nauðsynlegar breytingar á lögum og reglum svo heimilt verði innleiða sjálfkeyrandi farartæki á Íslandi. Það er ekki oft sem borgarfulltrúar minnihlutans fá samþykkta tillögu í borgarstjórn. Það gerðist þó í síðustu viku. Þetta var tillaga sem Friðjón R. Friðjónsson hafði forystu um að flytja fyrir hönd sjálfstæðismanna um að hefja undirbúning þess að sjálfkeyrandi farartæki verði leyfð á Íslandi. Friðjón sýndi jafnframt myndband á borgarstjórnarfundinum af sjálfkeyrandi strætisvagni í Hannover í Þýskalandi en rætt var við hann í kvöldfréttum Sýnar: „Þessi bylting, hún er rétt að koma til okkar. Það eru sjálfkeyrandi strætóar í Noregi, Svíþjóð, Hollandi, Finnlandi og út um alla Evrópu. En það þarf að samþykkja breytingu á lögum og reglum og svo framvegis,“ segir Friðjón. Tillagan lýtur einnig að fólksbílum, þar á meðal sjálfkeyrandi leigubílum, en áratugur er frá því fyrstu Waymo-leigubílarnir fóru að sjást á götum í Bandaríkjunum. „Við sjáum það líka að bílar eins og Waymo og sjálfkeyrandi leigubílar koma til London núna í haust og eru í mörgum borgum í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er bara tækni sem er byrjuð að sanna sig.“ Sjálfkeyrandi strætisvagn í Stavanger í Noregi.Karsan Friðjón segir að hérlendis þurfi viðkomandi aðilar að hefja viðræður um breytingar á lögum og reglum sem í dag leyfi ekki ökutæki án ökumanna. „Ég held að þetta sé óhjákvæmilegt að það verði hér sjálfkeyrandi, fyrst sjálfkeyrandi almenningssamgöngur og leigubílar, og síðan verði bílar meira og minna sjálfkeyrandi. Það virðist vera, alla vega miðað við þau gögn sem koma út úr sjálfkeyrandi ökutækjum, að þau eru öruggari heldur en þegar maðurinn er að keyra,“ segir borgarfulltrúinn. Sjálfkeyrandi leigubíll frá Waymo.Getty En hversu hratt gæti þetta gerst? Hvenær gætum við vænst þess að sjá sjálfkeyrandi vagna á götum Reykjavíkur? „Það væri hægt að gera það innan tveggja ára ef að löggjafinn og allir hagaðilar koma sér saman um það. En verðum við ekki bara að vona það að kerfið verði röskt og fljótt í að ganga í verkið,“ segir Friðjón. Í hópi alþingismanna hefur Rósa Guðbjartsdóttir, Sjálfstæðisflokki, í opinberri umræðu hvatt til innleiðingar sjálfakandi bíla og lýsti fyrir jól eigin reynslu af akstri með slíkum leigubíl í þingræðu. Borgarstjórn Bílar Strætó Samgöngur Reykjavík Tengdar fréttir Spáir sjálfkeyrandi vögnum á götunum innan fimm ára Framkvæmdastjóri Strætó spáir því að sjálfkeyrandi vagnar verði komnir á göturnar á höfuðborgarsvæðinu innan fimm ára. 2. september 2020 09:40 Fyrsti sjálfkeyrandi bíllinn á Íslandi Bíllinn tekur sex farþega í sæti en þarfnast ekki bílstjóra sem er jafnvel öruggara en þegar manneskja er undir stýri að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem á og rekur bílinn, sem var til sýnis á snjallborgarráðstefnunni í Hörpu í dag. 3. maí 2018 21:06 Spá því að við yfirgefum einkabílinn innan 15 ára fyrir þægindi og sparnað Ný bandarísk skýrsla spáir stórfelldri fækkun einkabíla og að árið 2030 fari Bandaríkjamenn 95 prósent allra ferða í sjálfkeyrandi rafbílum í eigu leigubílafyrirtækja. 17. maí 2017 21:30 Floti sjálfakandi leigubíla að koma á götur Phoenix Tímamót urðu í vikunni í notkun sjálfakandi bíla þegar tilkynnt var í Bandaríkjunum um fyrstu leigubílastöðina þar sem tölvur með gervigreind hafa alfarið tekið yfir hlutverk bílstjóra. 12. nóvember 2017 21:00