Skálmaldarmönnunum Snæbirni Ragnarssyni og þó helst Þráni Árna Baldurssyni leiðist ekki að borða mat sem fólki býður oftar en ekki við. Þeir komust því heldur betur í feitt þegar þeim var boðið til alvöru „súrströmming-veislu“ á Akureyri. Þar sporðrenndu þeir glaðir aðalhráefninu í sögulegasta ógeðsdrykk 70 mínútna.
Skálmöld tróð upp á Græna hattinum á Akureyri um helgina og fengu einnig óvænt, en að því er virðist, kærkomið tækifæri til þess að bragða, eftir öllum kúnstarinnar reglum, á þeim alræmda sænska rétti sem kenndur er við „surströmming“.„Þetta var klárlega eitthvað nýtt fyrir okkur þó þessir fiskar væru alls ekki nýir. Þeir voru mjög gamlir. Það er gott að vera búinn að smakka og ég held ég þurfi ekki meira svona,“ skrifaði Snæbjörn á Facebook.Báðir hafa gefið stutta skýrslu, á samfélagsmiðlinum, um matarævintýrið fyrir norðan og ekki annað að sjá en þeir séu ánægulegri reynslu ríkari eftir ferðina norður.
Þegar Snæbjörn, eða Bibbi eins og hann er kallaður, er spurður nánar út í kynni þeirra félaga af súru síldinni sænsku skrifar hann ævintýrið aðallega á Þráin Árna. „Hann er svona svolítið annálaður aðdáandi þess að borða mat sem sumir myndu segja að væri ónýtur. Er mikið í svona alls konar þjóðlegu og fer oft svolítið hátt með það.“Sjálfur segist Bibbi hafa fengið að koma með Þráni þegar áhangendur hljómsveitarinnar höfðu samband við hann og spurðu hvort hann vildi koma og smakka surströmming.
„Við sögðum bara „já“ og við fórum bara í heimahús á Akureyri. Þetta eru Svíar sem buðu okkur þannig að þetta var allt saman alveg eftir hefðinni. Alveg upplifun og ansi skemmtilegt.
Bibbi segist þó reyndar „alveg vera með“ Þráni í þessu og þeir þiggi því að sjálfsögðu slík boð. „Ég borða hákarl og finnst þetta gott almennt.“
Surströmming er gerjuð, léttsöltuð Eystrasaltssíld sem á sér langa sögu í sænskri matarmenningu þar sem hún hefur átt sinn sess í það minnsta frá 16. öld.
Síldin gerjast með sjálfsmeltingu, eins geðslega og það nú hljómar en í ferlinu verða til lyktsterkar sýrur, þar á meðal smjör- og ediksýra.
Nú er hákarlinn síður en svo allra en er surströmming þá á einhvers konar hástigi í þessum efnum?
„Þetta er góð spurning en ég held að þetta snúist bara rosa mikið um hvað maður fær í uppeldinu. Ég hef borðað hákarl frá því að ég var krakki en ekki til dæmis skötu. Mér finnst hún bara svona „meh“, ekkert vond og get alveg borðað hana en ég fæ ekkert út úr því.
Og þetta er bara einhvern veginn alveg önnur útgáfa af þessu og maður finnur það strax og búið er að opna dósina að þetta er ekki þessi sama kæsing og við erum vön. Þetta verður meira svona eins og einhver ýldustemming. Velgja einhvern veginn.“
Bibbi bætir við að hann sé almennt ekkert klígjugjarn. „Mér fannst gaman að borða þetta. Með minn bakgrunn og finnast hákarl góður þá skil ég alveg að einhverjum finnist þetta gott.Ég hef smakkað allt þetta færeyska dót, skerpukjöt, hvalspikið og það allt saman og það er svolítið það sama með það. Mér finnst það ekkert gott en mér finnst gaman að smakka þetta.“
Hann segist því vel geta skilið smekk fólks fyrir síldinni súru ef það hefur myndað tilfinningatengsl við hana. „Þá held ég að fólki finnist þetta rosalega gott. Bara eins og með mig og hákarlinn. Mér finnst hákarl bara alveg ógeðslega góður.Ég held líka að þetta sé bara spurning um lífsstílinn og þegar manni er boðið eitthvað svona þá verður maður að segja já. Maður verður að prófa.“Við þetta hefur Bibbi því að bæta að þegar hljómsveitin er að túra og lendir á fólki sem býðst til að elda sérkennilegan mat, eða menn rekast inn á framandi veitingastaði þar sem hægt er að smakka einhvern andskotann, þá snýst þetta kannski ekkert endilega um hvort þetta sé gott eða vont, heldur náttúrlega frekar bara að hafa gert þetta.“
Vaskleg framganga Bibba og Þráins hefur vakið gamlar og illa lyktandi minningar frá ógeðsdrykkju Péturs Jóhanns, Sveppa og Audda Blö í sjónvarpsþættinum 70 mínútur á Popptíví.
Ógeðsdrykkur sem þeir blönduðu 2004 þar sem aðalhráefnið var sænsk niðursuðu surströmming kennd við Oscar er almennt talinn ógeðslegasti ógeðsdrykkurinn. Enda þurfti Sveppi ekki nema bara að opna dósina, sem var að vísu komin þrjú ár fram yfir síðasta neysludag, til þess að Pétur og Auddi kúguðust svo að þeir köstuðu upp.
„Þetta er legendary moment,“ segir Auddi þegar hann rifjar upp sitt fyrsta og eina návígi við surströmming. Ég ældi áður en ég drakk. Sveppi var sá eini sem smakkaði en við Pétur ældum báðir,“ segir Auddi og nefnir fleiri þolendur þessa glæfralega uppátækis.„Það besta var að þetta var á þriðjudegi og um kvöldið var landsleikur Íslands og Tékklands. Lyktin var enn þá í stúdíóinu og Höddi Magg var alveg bilaður þarna inni, með einhverja sérfræðinga, öskrandi hvað hefði gerst í þessu helvítis stúdíói. Það væri ekki hægt að vera þarna inni. Þeir þurftu að lýsa leiknum í þessari lykt.“