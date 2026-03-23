Einn í gæslu­varð­haldi eftir stunguárás í mið­borginni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag, grunaður um að hafa stungið annan. Báðir mennirnir eru íslenskir ríkisborgarar á þrítugsaldri.

Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn í miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar, í samtali við fréttastofu. Maðurinn fór fyrir dómara í gær.

Lögreglunni barst tilkynning laust fyrir þrjú aðfaranótt sunnudags vegna stunguárásar í miðbæ Reykjavíkur. Árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað við Tryggvagötu og var viðbúnaður lögreglu töluverður.

Lögreglan gat rakið ferðir mannsins í eftirlitsmyndavélakerfi miðborgarinnar. Hann fannst ellefu mínútum síðar í leigubíl, með blóðugar hendur og hníf á sér.

Maðurinn sem varð fyrir árásinni var með þrjú stungusár, á kvið, læri og rispu á hálsi. Ævar Pálmi segist ekki hafa nýjar upplýsingar um líðan mannsins en í gær hafi líðan hans verið stöðug. Hann er ekki talinn vera í lífshættu.

