Einn í gæsluvarðhaldi eftir stunguárás í miðborginni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. mars 2026 15:09 Árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað við Tryggvagötu. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag, grunaður um að hafa stungið annan. Báðir mennirnir eru íslenskir ríkisborgarar á þrítugsaldri. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn í miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar, í samtali við fréttastofu. Maðurinn fór fyrir dómara í gær. Lögreglunni barst tilkynning laust fyrir þrjú aðfaranótt sunnudags vegna stunguárásar í miðbæ Reykjavíkur. Árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað við Tryggvagötu og var viðbúnaður lögreglu töluverður. Lögreglan gat rakið ferðir mannsins í eftirlitsmyndavélakerfi miðborgarinnar. Hann fannst ellefu mínútum síðar í leigubíl, með blóðugar hendur og hníf á sér. Maðurinn sem varð fyrir árásinni var með þrjú stungusár, á kvið, læri og rispu á hálsi. Ævar Pálmi segist ekki hafa nýjar upplýsingar um líðan mannsins en í gær hafi líðan hans verið stöðug. Hann er ekki talinn vera í lífshættu.