Fannst ellefu mínútum síðar með stunguvopn og blóðugar hendur

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Árásarmaðurinn fannst í leigubíl skömmu eftir árásina. Hann hélt á stunguvopninu og var með blóðugar hendur. Lögreglan gat fylgst með flóttanum í gegnum myndavélakerfið í miðbænum.
Maður á þrítugsaldri var fluttur á bráðamóttöku eftir að hafa verið stunginn með eggvopni í kvið og læri í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Árásarmaðurinn lagði á flótta eftir árásina en fannst ellefu mínútum síðar með hnífinn á sér og með blóðugar hendur. Lögreglan segir eftirlitsmyndakerfið enn og aftur hafa sannað sig.

Það var laust fyrir klukkan þrjú í nótt sem lögreglan fékk útkall vegna stunguárásar í miðbæ Reykjavíkur. Sjónarvottur hefur lýst gríðarlegum viðbúnaði lögreglu vegna málsins en árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað við Tryggvagötu. Árni Friðleifsson er aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

„Ja, það fara hátt í 20 lögreglumenn þarna á svæðið.“

Fjöldi lögreglumanna en þá voru sjúkrabílar sendir á vettvang til að flytja hinn særða á bráðamóttöku.

Helsærður en ekki í lífshættu

Maðurinn sem varð fyrir árásinni, var hann stunginn oftar en einu sinni?

„Hann virðist vera með þrjú stungusár, sem sagt á kvið og læri og svo rispu á hálsi.“

Og vitum við eitthvað hvernig líðan hans er á þessari stundu?

„Hann er ekki í lífshættu miðað við þær upplýsingar sem við höfum núna.“

Árni segir að bæði árásarmaður og árásarþoli séu á þrítugsaldri.

„Sá sem framkvæmdi hnífsstunguna hefur komið við sögu hjá okkur áður.“

Fylgdust með flóttanum í beinni

Árni segir að lögreglu hafi gengið einstaklega vel að hafa hendur í hári árásarmannsins.

„Þarna er eftirlitsmyndavélakerfi miðborgarinnar að hjálpa okkur gríðarlega af því að sá sem er valdur að þessari árás hleypur í burtu og lögreglumenn eru hérna fljótir til og fylgjast með flótta hans í myndavélakerfum og geta staðsett hann í leigubifreið og hann er handtekinn í leigubifreið aðeins 11 mínútum eftir að tilkynning kemur til lögreglunnar. Og hann er þá með stunguvopn á sér og er með blóðugar hendur. Þannig að þarna er myndavélakerfið að sanna sig enn og aftur varðandi að upplýsa alvarleg brot í miðbænum.“

