Vísað úr landi og bannað að snúa aftur vegna þjófnaðar

Kjartan Kjartansson skrifar
Mennirnir tveir voru handteknir nokkrum dögum eftir komuna til landsins. Lögreglan telur að þeir hafi komið sérstaklega til þess að brjóta af sér hér á landi. Myndin er úr safni.
Mennirnir tveir voru handteknir nokkrum dögum eftir komuna til landsins. Lögreglan telur að þeir hafi komið sérstaklega til þess að brjóta af sér hér á landi. Myndin er úr safni.

Tveimur erlendum mönnuð var vísað úr landi og þeim bannað að koma aftur til Íslands eftir að þeir voru handteknir fyrir þjófnað á höfuðborgarsvæðinu. Talið er að þeir hafi komið gagngert til landsins til þess að stela.

Mennirnir tveir játuðu sig við yfirheyrslu hjá lögreglu en þýfið fannst á dvalarstað þeirra. Þeir voru handteknir örfáum dögum eftir komuna til landsins fyrri í þessum mánuði, að því er kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Útlendingastofnun tók ákvörðunina um að þeim skyldi vísað úr landi. Öðrum þeirra er jafnframt bannað að koma til landsins í sjö ár en hinum í sex ár.

Mest lesið