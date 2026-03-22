Hnífstunguárás í miðbænum, endómetríósa og hótanir Trumps Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 22. mars 2026 11:57 Hádegisfréttir Bylgjunnar á slaginu tólf. vísir Maður á þrítugsaldri var fluttur á bráðamóttöku eftir að hafa verið stunginn með eggvopni í kvið og læri í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Árásarmaðurinn lagði á flótta eftir árásina en fannst ellefu mínútum síðar með hnífinn á sér og með blóðugar hendur. Lögreglan segir eftirlitsmyndakerfið enn og aftur hafa sannað sig. Við fjöllum nánar um þetta mál í hádegisfréttum. Bandaríkjaforseti hefur í hótunum við Írani og hefur gefið þeim 48 klukkustundir til að tryggja að Hormússund verði opnað ellegar muni þeir hljóta verra af. Íranir hafa svarað fyrir sig. Framkvæmdastýra Endósamtakanna segir ólíðandi að fækka eigi aðgerðum vegna endómetríósu á Klíníkinni. Stór hópur kvenna með endómetríósu bíði eftir þjónustu og bætt þjónusta á heilsugæslu hjálpi þeim ekki í dag. Við förum yfir færð á vegum og veðrinu en tiltölulega illviðrasamt er víðs vegar og færðin slæm. Framkvæmdir eru að hefjast við þúsund fermetra björgunarmiðstöð á Borg í Grímsnesi þar sem Brunavarnir Árnessýslu verða einnig með slökkviliðsstöð. Í sportinu fjöllum við áfram um þessa stóru íþróttahelgi. Álftanes laut í lægra haldi fyrir Tindastól í Bónusdeild karla í körfubolta og er nú ljóst að Álftanes verður ekki með í úrslitakeppninni. Í dag er úrslitaleikur í enska deildarbikarnum. Arsenal og Manchester City mætast.