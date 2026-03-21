Grunur um að íkveikja hafi valdið sinubruna Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. mars 2026 21:22 Slökkvilið frá tveimur stöðum í Fjarðabyggð og frá Djúpavogi í Múlaþingi var kallað út. Slökkvilið Fjarðabyggðar Slökkvilið Fjarðabyggðar var í tvígang kallað út vegna gróðurelda í dag. Grunur er um að íkveikja hafi valdið seinni brunanum, sem náði yfir um tveggja hektara svæði. Frá þessu er greint á Facebook-síðu slökkviliðsins. Útkall vegna gróðurelds við Krossdalsá í Breiðdal barst á öðrum tímanum en í færslunni segir að vel hafi gengið að slökkva eldinn. Þegar slökkvistarfi var við það að ljúka snemma á þriðja tímanum barst tilkynning um annan gróðureld aðeins sunnar, ofan við bæinn Krossgerði í Berufirði. Slökkviliðsbílar af tveimur stöðvum í Fjarðabyggð fóru á vettvang auk þess sem Slökkvilið Múlaþings sendi bíl frá Djúpavogi. Myndefnið að neðan er af Facebook-síðu Slökkviliðs Fjarðabyggðar. „Bruninn náði yfir u.þ.b. 2 hektara svæði en vindátt á svæðinu var okkur nokkuð hagstæð, sem auðveldaði vinnu við að verja hús á svæðinu. Slökkvistarfi lauk um kl. 16:00," segir í tilkynningu. „Grunur er um að um íkveikju hafi verið að ræða og vill slökkviliðið biðla til fólks að fara varlega með eld þar sem gróður er mjög þurr á svæðinu og mikil sina." Um tveggja hektara svæði varð eldinum að bráð.Slökkvilið Fjarðabyggðar