Fáskrúðsfjarðargöngum lokað vegna umferðaróhapps

Fáskrúðsfjarðargöngum var lokað rétt fyrir klukkan níu vegna umferðaróhapps.
„Það virðist einn bíll hafa lent í óhappi og göngunum var lokað í kjölfarið,“ segir Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Austurlandi.
Í fréttatilkynningu frá lögreglunni segir að bifreið hafi oltið í göngunum. Búist er við að hægt verði að opna göngin fljótlega.
„Ökumaðurinn, sem var einn í bifreið sinni, hefur verið fluttur til aðhlynningar á sjúkrastofnun, ekki talinn alvarlega slasaður,“ segir í fréttatilkynningunni.
Á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, má sjá að göngunum var lokað tíu mínútur í níu í morgun. Vinna er í gangi á vettvangi.
Fréttin hefur verið uppfærð.