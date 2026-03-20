Lífið

Gjör­breytti í­búðinni með einni til­færslu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Skemmtilegar breytingar hjá Andreu.

Andrea flutti eldhúsið inn í stofu og fékk þannig aukaherbergi. Útstillingahönnuðurinn Andrea Jónsdóttir var að minnka við sig og flytja í smærri íbúð. Hún þurfti eitt herbergi í viðbót í íbúðinni og tók á það ráð að flytja eldhúsið inn í stofuna og bæta örlítið við það. 

Þannig var hún komin með þrjú herbergi og töff eldhús í stofunni sem þrælvirkar. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og skoðaði breytingarnar hjá Andreu.

„Ég bætti eiginlega við búrskápana. Og notaði samt svo bara neðri einingar og bjó til eyju. Þannig að búrskáparnir eru eiginlega bara það nýja,“ segir Andrea og heldur áfram.

„Ég lét síðan gera sem sagt svona lítið kaffihornið úr hliðareiningum úr eik. Svo ákvað ég bara að setja upp veggljós. Ég vildi enga efri skápa því mér finnst þeir þyngja svolítið.“

Eitt ákveðið borð heima hjá Andreu hefur mikla sögu.

„Ég fann borðstofuborð í Góða hirðinum og ég bara sagaði það í sundur og hækkaði fæturna. Það voru svona skrautfætur og ég þurfti bara að sneiða saman kúlurnar. Þannig að þá var ég komin með svona sætt gangaborð,“ segir Andrea en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.

Ísland í dag Vala Matt


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.