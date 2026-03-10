Leikkonan Anna Gunndís Guðmundsdóttir gagnrýndi rithöfundinn Kristínu Helgu Gunnarsdóttur harðlega á Facebook fyrir að hafi vakið börn hennar til umhugsunar um það hvort jólasveinarnir séu til eða ekki í bókinni Fíasól er flottust. Áhyggjufullar mæður hafa tekið undir orð Önnu og ein hvetur til bókabrennu. Kristín Helga segir alltaf gagnlegt að kynna sér málin til hlítar og ræða hlutina frekar en að álykta fljótfærnislega.
Anna Gunndís Guðmundsdóttir, betur þekkt sem Dunda, tjáði óánægju sína með bókina Fíasól er flottust í Facebook-færslu um tvöleytið í dag.
„Ok nú finnst mér eiginlega alveg glatað og finnst að ætti að vera bannað að vinsæll, íslenskur barnabókahöfundur eyðileggi jólasveinana fyrir börnunum og veki þau til umhugsunar um hvort þeir séu til eða ekki til. Mér finnst að það eigi bara að fá að gerast af sjálfu sér,“ skrifar Dunda í færslunni.
„Sama hvað henni gekk til þá hafa börnin mín hlustað á þessa sögu og ég hef slökkt á henni því hún hefur vakið upp þessa umræðu sem mér finnst bara ógeðslega glatað. Því ég legg ógeðslega mikið á mig til að viðhalda þessu, börnin elska þetta og núna síðustu jól kom Kertasníkir meira að segja og beit í kerti! Og börnin sögðu: við myndum sko aldrei trúa því upp á ykkur að þið mynduð fara að bíta í kerti. Ég beit bara víst í kerti!!! THE SHOW MUST GO ON!!!“
„Ég allavega hata þessa bók og finnst þetta glötuð tilraun og ef ég gæti þá myndi ég blokka hana á Storytel,“ skrifar hún jafnframt.
„Jólasveinarnir eru til á mínu heimili og ég vil að það verði þannig sem lengst. Það hreinlega snöggfýkur í mig yfir því að þetta sé aðgengilegt án viðvörunar fyrir börn sem trúa ennþá. Höfundi hefur sannarlega tekist að planta fræinu hjá mínum börnum og mér finnst það ömurlegt.“
Viðbrögðin við færslunni hafa ekki verið neitt svakaleg en þó hafa nokkrir Facebook-vina Dundu skrifað ummæli við færsluna. Einn vinurinn leggur til að gripið verði til alvöru aðgerða, bókabrenna.
„Sammála. Ég þoli ekki svona, svo mikill óþarfi!“ skrifar Sunna Ingólfsdóttir.
„Glatað! 🤨 Eins og Fíasól er annars frábær. Er einmitt rosa ánægð með viðvörunina á Pabba prófessor eftir Gunna Helga. Viðvörunin gerir það ekki að verkum að við lesum EKKI bókina (eða hlustum á hana - eeelska að hlusta á Gunna Helga lesa bækurnar sínar 😅) - þvert á móti, því seinkar bara aðeins og ég hlakka mikið til! Betra en að stoppa og verða mega pissed og bölsótast yfir því,“ skrifar Ásta Sólveig Hjálmarsdóttir.
„Nei sko ég verð alveg snælduvitlaus við að lesa þetta!! Á bókabrennu með hana!“ skrifar Telma Magnúsdóttir.
„Hef ekki lesið bókina en stend með þér í þessu málefni!“ skrifar Þórey Sigþórsdóttir.
Eftir þessar stóryrtu yfirlýsingar á þræðinum ákvað Kristín Helga Gunnarsdóttir, yfirleitt kölluð Dinna, að svara fyrir sig og skýra málin aðeins fyrir lesnum sem ólesnum.
„Mér var bent á að hér væru reiðar konur að hvetja til þess að bækurnar mínar yrðu brenndar á báli. Því hef ég ekki lent í áður. Það er alltaf gagnlegt að kynna sér málin til hlítar, lesa allan textann, hlusta á alla hljóðbókina til enda og ekki slökkva heldur hlusta og ræða,“ skrifar Dinna í ummælum við færsluna.
„Jólasveinakaflinn í bókinni Fíasól er flottust heitir: „Fíasól og eldkláru jólasveinarnir“ og það bendir ekki til þess að höfundur ráðist að trúnni á jólasveina, þvert á móti. Og kaflinn lyftir svo sannarlega þeim sem trúa á jólasveina og jólasveinunum sjálfum og útskýrir hvaða vanda þeir eru lentir í sem ekki trúa á sveinkana. Það fólk hefur málað sig út í horn. Í skólanum ræða börn ýmislegt og til eru þau börn sem viðra þar fáránlegar skoðanir á Aðventu eins og að jólasveinar séu ekki til,“ skrifar hún jafnframt.
Dinna segir að í kaflanum um jólasveinana séu þau samskipti tekin fyrir og skilmerkilega útskýrt að jólasveinarnir hætti að koma til þeirra sem hafa misst trúna einhvern tímann, þess vegna komi þeir ekki til alveg allra en samt flestra.
„Kaflinn endar líka á sannfærandi samskiptum Fíusólar við sveinkana og spurningalistum sem ganga á milli. Viðvaranir og brennur er eitthvað sem ég held að sé ekki nauðsynlegt fyrir Fíusól. Þarna er verið að ræða málin og komast að mikilvægri niðurstöðu sem er öllum jólasveinum í hag og staðfestir með haldbærum sönnunargögnum, rétt eins og nöguð kerti, að jólasveinar eru til... rétt eins og nettröll,“ skrifar hún að lokum.
