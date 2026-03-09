Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. mars 2026 11:37 Alexandra Briem ætlar að þiggja annað sætið. Vísir/Vilhelm Alexandra Briem, oddviti Pírata í Reykjavík, telur flokkinn ekki hafa hafnað sér eftir að hafa lotið í lægra haldi í oddvitaprófkjöri Pírata fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún ætlar að þiggja annað sætið. „Auðvitað langaði mig að vinna og ég hefði ekki farið fram nema að ég teldi að ég væri manneskjan í það,“ segir Alexandra í samtali við fréttastofu. Úrslit úr prófkjöri Pírata var um helgina og er Kristinn Jón Ólafsson nýr oddviti flokksins í Reykjavík. Alexandra hafnaði í öðru sæti og ætlar hún að þiggja sætið. Til stendur að kynna efstu sæti listans í dag. „Satt að segja er pólitík oft ákall um breytingar. Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru en ég skil að í hreyfingu sem er flöt að mörgu leyti hvernig hún útfærir hlutina þá eru þessi augnablik sem við förum í stigveldið alltaf pínu áskorun, því það þarf alltaf einhver að vera í fyrsta sæti,“ sagði Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, í viðtali um helgina. „Ég ætla ekki að taka þessu sem einhverri brjálæðislegri höfnun,“ segir Alexandra. „Mér finnst samt gaman að prófkjörið hjá okkur fór ofboðslega vel fram og maður upplifir ekki sams konar átök eins og virðist vera í öðrum flokkum.“ Alexandra bauð sig einnig fram til formanns flokksins gegn Oktavíu Hrund sem hlaut kjör. Píratar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Borgarstjórn Tengdar fréttir Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns hefur verið kjörið fyrsti formaður Pírata. Hán er varaborgarfulltrúi Pírata og framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokksins. 29. nóvember 2025 13:20 Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Nýr og fyrsti formaður Pírata segir að taka þurfi samtal um sameiningu flokka á vinstri væng stjórnmálanna. Borgarfulltrúi flokksins sem laut í lægra haldi í formannskjörinu íhugar sína stöðu. 29. nóvember 2025 19:23 Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Erlent Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Innlent Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Innlent Fleiri fréttir Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætli ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn Sjá meira